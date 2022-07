Sezonul trecut, Gică Hagi (57 ani) a început un nou proiect. A realizat fuziunea dintre Farul Constanța și Viitorul Constanța, pentru ca Dobrogea să aibă o singură echipă. Iar rezultatele nu au întârziat să apară, „Regele” a calificat clubul în playoff-ul Ligii 1.

Înainte de startul sezonului, Farul Constanța a disputat un joc de pregătire cu CSA Steaua, încheiat la egalitate, 1-1. La finalul meciului cu „militarii”, „Regele” a făcut o radiografie dură a fotbalului românesc, unde nu au fost evitate salariile mici pe care le primesc jucătorii din Liga 1.

Hagi: „Îți dai seama cum s-a simțit al meu!”

„Vă zic și pe asta, ce am pățit, când am jucat cu Salzburg. Un jucător de la Salzburg l-a întrebat pe unul de-ai mei ce salariu are. Știți ce i-a zis? '3.000 de euro'. Aveam jucători cu 3.000 de euro. Știi ce i-a zis? 'Păi cu 3.000 de euro îmi iau o pereche de pantofi'.

Îți dai seama cum s-a simțit al meu? Și ne-au bătut după aia, logic. Dar nu sunt mai buni decât noi, sunt mai organizați. Știu ce vor, au conceptul, totul e bine la nivel național”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă de la finalul jocului cu CSA Steaua, 1-1.