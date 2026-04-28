Răzvan Lucescu se gândește la o decizie radicală: "Sunt sincer cu tine. Acum asta vreau să fac!"

Răzvan Lucescu se gândește la o decizie radicală: &quot;Sunt sincer cu tine. Acum asta vreau să fac!&quot; Fotbal extern
Răzvan Lucescu (57 de ani) nu traversează cel mai bun sezon al său la PAOK Salonic, după ce în weekend a pierdut și finala Cupei Greciei, iar șansele la titlu au devenit aproape nule.

Sâmbătă seară, PAOK a pierdut finala Cupei Greciei contra lui OFI Creta (2-3 după prelungiri), iar în ultimele etape din campionat pare că va mai lupta doar pentru obținerea locului 2, care duce în preliminariile Champions League.

Răzvan Lucescu, după ce a pierdut finala Cupei Greciei: "Când pierd, parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte negru"

Răzvan Lucescu recunoaște că este extrem de dezamăgit de eșecul din Cupa Greciei și îl parafrazează pe tatăl său, care spunea că trăiește din victorii.

"Nu știu cum sunt alții, dar bănuiesc că și alți antrenori au aceleași trăiri. Pentru mine e cumplit. E foarte dezamăgitor. Suferința este mare, regretul, frustrările care vin în urma unei astfel de înfrângeri...

Se muncește un an de zile, suferi foarte mult, bucuriile sunt puține pentru că ești tot timpul cu mintea la momentul final, iar când ajungi la acel moment de care ți-ai legat atâtea speranțe, sigur că pierzând e foarte greu de acceptat. Eu fac parte din categoria celor care atunci când pierd un meci parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte negru în interiorul lor. Sigur că avem obligația să ne revenim foarte rapid, să ieșim din starea asta pentru că după începe pregătirea unui alt meci.

Am trăit printre finale. Am câștigat foarte multe, am pierdut foarte multe, însă trăirea acestui moment, al înfrângerii, rămâne la aceeași intensitate, însă știi că foarte curând va veni ziua în care ne apucăm din nou de luptă", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu pentru PRO TV.

  • Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, PAOK ocupă locul 3, cu 58 de puncte, 8 sub liderul AEK și 3 sub a doua clasată Olympiacos.

Răzvan Lucescu: "Dacă mă întrebi acum, îți spun că în vară sau într-un an vreau să abandonez"

Întrebat dacă plănuiește să aibă o carieră la fel de lungă ca a tatălui său, care a antrenat până la 80 de ani, Răzvan Lucescu a dezvăluit chiar contrariul, în astfel de momente dificile gândindu-se mai degrabă la varianta de a-și încheia cariera prematur.

"Dacă mă întrebi acum și sunt sincer cu tine, îți spun că în vară sau într-un an că vreau să abandonez. Dar astea sunt momentele de după o înfrângere. Când câștigi, vezi altfel lucrurile. Nu mi-am făcut niciun plan și îmi pare bine că am făcut-o cu inima, fără a avea o strategie și am ajuns să fiu mulțumit de ceea ce am realizat. 

Când va veni momentul să spun gata cu fotbalul, o voi face. Cât voi dori să continui și voi avea entuziasm, voi continua. Dar nu îmi propun să ajung la 80 sau 70 de ani pe bancă", a mai spus Răzvan Lucescu.

  • Actualul contract al lui Răzvan Lucescu de la PAOK Salonic se întinde până în iunie 2027

Mircea Lucescu nu putea trăi fără să antreneze: "Când a plecat de la naționala Turciei, simțeam că se stinge"

Răzvan arată astfel că, din acest punct de vedere, este diferit de tatăl său, Mircea Lucescu, care și-a dorit să antreneze până în ultimele clipe ale vieții.

"El așa s-a văzut. Tot timpul s-a văzut antrenând. Atunci când a plecat de la naționala Turciei, venea după noi foarte des. Simțeam că încet, încet se stinge. S-a dus la Dinamo Kiev, unde a fost foarte contestat și de unii, și de alții. El era ce era pentru Șahtior. Oamenii de acolo s-au simțit trădați, iar cei de la Dinamo Kiev l-au primit cu mare ostilitate pentru că era inamicul numărul 1.

Dar asta i-a schimbat viața, l-a readus în viață, l-a reîntinerit. Îmi place să spun că Șahtior a însemnat enorm pentru el și familie - poate cea mai frumoasă perioadă din viața lui - dar Dinamo Kiev este cea care l-a readus în viață", a mai spus antrenorul lui PAOK.

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă



Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
România - Grecia 7-14, în primul meci al tricolorilor în turneul de polo de la JO 2024. Așa am trăit pas cu pas partida de debut a echipei lui Bogdan Rath
Cum a trăit Mircea Lucescu titlul câștigat de PAOK Salonic: "Am fost închiși într-o cușcă de sticlă, nici nu se putea respira!"
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

