Sâmbătă seară, PAOK a pierdut finala Cupei Greciei contra lui OFI Creta (2-3 după prelungiri), iar în ultimele etape din campionat pare că va mai lupta doar pentru obținerea locului 2, care duce în preliminariile Champions League.

Răzvan Lucescu, după ce a pierdut finala Cupei Greciei: "Când pierd, parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte negru"

Răzvan Lucescu recunoaște că este extrem de dezamăgit de eșecul din Cupa Greciei și îl parafrazează pe tatăl său, care spunea că trăiește din victorii.

"Nu știu cum sunt alții, dar bănuiesc că și alți antrenori au aceleași trăiri. Pentru mine e cumplit. E foarte dezamăgitor. Suferința este mare, regretul, frustrările care vin în urma unei astfel de înfrângeri...

Se muncește un an de zile, suferi foarte mult, bucuriile sunt puține pentru că ești tot timpul cu mintea la momentul final, iar când ajungi la acel moment de care ți-ai legat atâtea speranțe, sigur că pierzând e foarte greu de acceptat. Eu fac parte din categoria celor care atunci când pierd un meci parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte negru în interiorul lor. Sigur că avem obligația să ne revenim foarte rapid, să ieșim din starea asta pentru că după începe pregătirea unui alt meci.

Am trăit printre finale. Am câștigat foarte multe, am pierdut foarte multe, însă trăirea acestui moment, al înfrângerii, rămâne la aceeași intensitate, însă știi că foarte curând va veni ziua în care ne apucăm din nou de luptă", a spus Răzvan Lucescu, într-un interviu pentru PRO TV.