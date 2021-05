Ogararu, prima reactie dupa ce a declansat un scandal monstru! "M-au facut comunist si in toate felurile. Cand jignesti, e greu sa intri la echipa. N-am mai prins 4 pagini de cand am plecat la Ajax"

George Ogararu a vorbit pentru prima data despre scandalul caruia i-a dat nastere in urma declaratiilor de la podcastul 'Natiunea Stelista'.

Ogararu s-a aratat multumit de faptul ca jurnalistii prezenti la actiunea Stelei de pe 7 mai nu au adresat intrebari referitoare la razboiul cu FCSB. Managerul stelist a facut mai multe comentarii interpretabile in legatura cu misiuea pe care ar trebui sa o aiba ziaristii "daca vor sa intre la meciuri, sa aiba acces la echipa".

La finalul barajului cu Mostistea Ulmu, fostul fundas a spus ca totul a fost o exagerare din partea media si ca nu are de gand sa ridice acreditarile nimanui.

Cele mai importante declaratii date de George Ogararu:

"Suntem pregatiti pentru orice adversar. Echipa este foarte motivata. Presiunea este diferita daca joci cu FCSB. A fost un gest nepotrivit cand au incercat sa iasa de pe teren. Ma bucur ca jucatorii au fost profesionisti si au vrut sa duca meciul la bun sfarsit.

Cred ca declaratiile mele au fost interpretate. Lumea ma cunoaste, stie ca sunt un om echilibrat, am fost mereu deschis. Am fost la un podcast dedicat suporterilor, mi-am exprimat punctul de vedere ca fost sportiv. Eu am vorbit despre o normalitate. E normal ca atunci cand jignesti pe cineva sa fie mai greu sa intri in sanul echipei. A fost o speculatie a presei. Cred ca n-am mai prins 4 pagini in ziare de la transferul la Ajax. Am fost facut comunist si in toate felurile.

Cu totii trebuie sa slujim sportul, e un pilon al societatii. Totul merge catre digitalizare, copiii renunta la sport, rata obezitatii infantile a crescut foarte mult, pentru sanatatea societatii trebuie sa incurajam sportul. Cei care investesc in sport trebuie ajutati si sustinuti. Nu e rolul meu sa ridic acreditari jurnalistilor, drept dovada azi a fost toata lumea la meci.

Nu am auzit scandarile fanilor. Fiecare si le asuma. Nu intentionez sa ridic acreditari, sa pun cuiva pumnul in gura. Am apreciat comportamentul jurnalistilor in ziua de 7 mai cand intrebarile au fost decente si doar despre clubul nostru. Poate sa fie o exprimare interpretabila a mea".

