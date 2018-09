GENIAL! "Probabil o sa fie 4 porti!" Scandal tipic pentru Romania! Doua echipe rivale au anuntat ca joaca la aceeasi ora, in aceeasi zi, pe acelasi stadion, cu alte echipe!

Celebrele cuplaje de pe vremuri ar putea reveni in Liga a 2-a.

Etapa a 9-a din Liga a 2-a are, in acest moment, 2 partide programate pe acelasi stadion, sambata de la ora 11! ACS Poli Timisoara a anuntat ca meciul cu Pandurii Targu Jiu se va disputa sambata, 29 septembrie, pe arena Dan Paltinisanu. In acelasi timp, Ripensia anunta ca duelul cu Metaloglobus va avea loc tot sambata, tot de la 11.00, tot pe arena Dan Paltinisanu!

Fanii celor doua echipe au glumit cand au vazut anunturile celor doua cluburi: "Probabil se vor face 4 porti!" au scris acestia. Pentru a evita o situatie jenanta cu 4 echipe gata de start, cei de la ACS Timisoara incearca sa schimbe locul de disputare al partidei sau ora.