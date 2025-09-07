Chiar dacă a evoluat la echipe precum Galatasaray, West Brom, Watford sau Auxerre, Gabi Tamaș putea ajunge la o altă echipă de top. La vârsta de 15 ani, a luat o probă la Borussia Dortmund.



O problemă cu spatele l-a făcut pe Tamaș să rateze, atunci, transferul în Germania. S-a întors acasă, iar după ce a jucat pentru FC Brașov și Dinamo, a prins transferul la Galatasaray pentru două milioane de euro, în 2003.



Gabi Tamaș a povestit cum a ratat transferul la Borussia Dortmund



Fostul fundaș de la FCSB și Dinamo se poate lăuda cu 67 de selecții la naționala României, pentru care a debutat în 2003, într-un meci cu Slovacia, câștigat cu 2-1 sub comanda lui Anghel Iordănescu.



„În Italia și Germania aș fi vrut să joc și n-am jucat. Aveam în cap să fac toată Europa asta. Doar că n-am avut șansa. La Borussia Dortmund am dat probă la 15 ani, luasem proba și am avut o problemă cu spatele, toți mușchii spatelui s-au dus în jos. Mai eram și convocat la naționala de juniori.



Eram cu tata și i-am zis: ‘Hai să mergem acasă!’. Și am plecat acasă. În Italia nu mi s-a dat șansa să joc. A fost aia cu Lazio, dar și, dacă am pierdut transferul la Lazio, zici că am pierdut nu știu ce… Mare scofală!”, a spus Gabi Tamaș, la podcastul Fain & Simplu.



Gabi Tamaș, carieră cu Premier League, Ligue 1 și La Liga



Gabi Tamaș se poate lăuda cu o carieră impresionantă. A evoluat la echipe importante din străinătate, unde a făcut pasul prima oară în 2003, la Galatasaray.



A urmat Spartak Moscova, iar apoi Celta Vigo (La Liga) și Auxerre (Ligue 1). Cea mai importantă provocare a carierei a fost, fără îndoială, în Premier League, acolo unde a evoluat pentru West Bromwich Albion. În 2010 a fost transferat pe vremea când echipa evolua în Championship, iar apoi a urmat promovarea în Premier League, unde a strâns trei sezoane.



În Anglia a mai evoluat pentru Doncaster, Watford și Cardiff City, iar ultima sa experiență în străinătate a fost în Israel, la Hapoel Haifa.

