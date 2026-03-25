SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana a început cu stângul în semifinalele Ligii Naționale.

TAGS:
Sepsi-SIC Sfantu GheorgheCSM CSU TârgovişteAndreona Lanay KeysDomonique Raquel DavisAnamaria Vîrjoghe
Din articol

CSM CSU Târgovişte a învins-o pe ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe cu scorul de 70-64 (25-15, 16-16, 17-13, 12-20), marţi seara, în Sepsi Arena, în primul meci al semifinalei Ligii Naţionale de baschet feminin.

Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe - CSM CSU Târgoviște 64-70

Andreona Lanay Keys a fost cea mai bună de la învingătoare, cu 16 puncte, 4 recuperări, Jazmyn Na'shae Turner a contribuit cu 11 puncte, Anamaria Vîrjoghe s-a remarcat cu 10 p, 7 rec, iar Elisa Pinzan a reuşit 10 p, 6rec, 4 pd.

De la campioane s-au remarcat Domonique Raquel Davis, 23 p, 4 rec, Lauryn Ashlee Taylor, 11 p, 13 rec, şi Ştefania Patricia Cătinean, 10 p.

Reeditarea finalei campionatului trecut se dispută după sistemul cel mai bun din trei partide, următoarea fiind programată pe 30 martie, la Târgovişte.

U Cluj s-a distrat cu Poli Timișoara, 99-37

În duelurile pentru locurile 5-8, CS Universitatea Cluj-Napoca a surclasat-o pe CSU Politehnica Timişoara cu 99-37, condusă de Daria Ilieş, 24 p, 12 rec, Beata Bara Nemeth, 15 p, 11 rec, şi Lauryn Jaden Morris, 19 p, 9 rec, iar Sportul Studenţesc Leii Bucureşti a dispus de CS Agronomia Bucureşti cu 76-60.

Anisia Puşcaşu a fost cea mai bună de la Sportul, cu 23 p, 10 rec, 6 pd, susţinută de Agnes Zane, 18 p, 8 rec, 5 pd.

Următoarele meciuri ale seriilor de trei vor avea loc la Timişoara şi Bucureşti (Sala Agronomia), informează Agerpres.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!