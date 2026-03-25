CSM CSU Târgovişte a învins-o pe ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe cu scorul de 70-64 (25-15, 16-16, 17-13, 12-20), marţi seara, în Sepsi Arena, în primul meci al semifinalei Ligii Naţionale de baschet feminin.

Andreona Lanay Keys a fost cea mai bună de la învingătoare, cu 16 puncte, 4 recuperări, Jazmyn Na'shae Turner a contribuit cu 11 puncte, Anamaria Vîrjoghe s-a remarcat cu 10 p, 7 rec, iar Elisa Pinzan a reuşit 10 p, 6rec, 4 pd.

De la campioane s-au remarcat Domonique Raquel Davis, 23 p, 4 rec, Lauryn Ashlee Taylor, 11 p, 13 rec, şi Ştefania Patricia Cătinean, 10 p.

Reeditarea finalei campionatului trecut se dispută după sistemul cel mai bun din trei partide, următoarea fiind programată pe 30 martie, la Târgovişte.