Fotbalul a fost viața lui Mircea Lucescu: ”Vreau să mor pe teren! E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor”

România a rămas fără cel mai mare antrenor: Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie 2026.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după ce a fost internat în spital timp de mai multe zile. Problemele de sănătate ale tehnicianului s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate.

În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI.

Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.

În trecut, Mircea Lucescu dezvăluia că îi este greu să renunțe la fotbal și își dorea să fie pe teren până în ultima zi a vieții sale! Dorința i s-a îndeplinit într-o oarecare măsură celui care va fi pentru mult timp cel mai mare antrenor român.

A fost selecționerul României în partida cu Turcia, din semifinala play-off-ului barajului pentru Cupa Mondială din 2026, și urma să fie prezent pe bancă și în confruntarea cu Slovacia.

Între cele două meciuri a acuzat probleme de sănătate și a fost internat în spital.

”Cei care am trăit o viață pe gazon, suntem prea bătrâni să mai părăsim fotbalul! Degeaba zici să visezi să te retragi la un moment dat… . Nu poți, pur și simplu. N-ai nevoie de liniște.

Aș vrea să mor pe teren. E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trecut prin absolut tot în viață acolo, în mijlocul luptei”, spunea Mircea Lucescu în urmă cu mai mulți ani, când era întrebat de retragerea sa din fotbal.

