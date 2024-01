De ce e unic Ioan Ovidiu Sabău. Dezvăluirile lui Bogdan Mitrea

Bogdan Mitrea (36 de ani) e unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din Superliga.

A jucat la echipe precum Poli Iași, Viitorul, FCSB, Sepsi sau Universitatea Craiova, iar în străinătate a evoluat pentru Ascoli, AEL Limassol și Spartak Trnava. Om de bază în mecanismul lui Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj, stoperul a vorbit într-un interviu pentru Iamsport și despre antrenorii care i-au marcat cariera. Leo Grozavu l-a lansat la Poli Iași, apoi consacrarea a atins-o la Viitorul, unde Gică Hagi i-a dat credit total.

Bogdan Mitrea, cuvinte la superlativ despre Ioan Ovidiu Sabău

În prezent, la Universitatea Cluj lucrează cu un fost coleg și mereu prieten al lui Hagi, Ioan Ovidiu Sabău, fostul mare mijlocaș dreapta de la Dinamo, Feyenoord sau Brescia. Dacă Dan Nistor spunea despre antrenorul lui U Cluj că "se pune la mintea noastră", iar Alex Chipciu vorbea la superlativ la emisiunea Arena Sport.ro, și Mitrea îi face portretul lui Sabău în tușe calde.

"A venit cu ceva modern, un fotbal bun pe care vrea să-l practicăm. Are o viziune incredibilă pentru că a fost un fotbalist imens pentru România. Pe mine m-a surprins, la 36 de ani. Am lucrat cu mulți antrenori și am văzut diferite abordări, dar domnul Sabău e un om foarte bun. Pune accent pe relația umană între noi și apoi profesională.

(Ai avut vreun antrenor care să pregătească faza defensivă mai bine ca Neluțu Sabău?) Probabil m-aș duce doar pe ideea de joc și cum vede fotbalul, pe chestiile simple care fac diferența. Fazele fixe sunt importante, dar și mai importantă este ideea de joc și maniera în care vrei să controlezi jocul.

În momentul de față e un antrenor bun pentru U Cluj. Ne dorim play-off-ul și Cupa României! Acestea au fost cele două obiective trasate de noi. Avem experiență și am demonstrat că am revenit și am avut un parcurs bun. Trebuie să fim conștienți că ne așteaptă în primăvară meciuri grele", a declarat Mitrea, pentru sursa mai sus citată.