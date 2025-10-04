Fotbalistul nedreptățit de la FCSB. E primul pe postul lui în Europa League, dar Becali îl "distruge" public

Fotbalistul nedreptățit de la FCSB. E primul pe postul lui în Europa League, dar Becali îl distruge public
Cele șapte parade reușite de Ștefan Târnovanu (24 de ani) în înfrângerea cu Young Boys (0-2 pe Arena Națională) l-au transformat pe portarul de la FCSB în liderul clasamentului intervențiilor din Europa League, la egalitate cu Bizot (Aston Villa) și Christensen (Sturm Graz).

FCSB Gigi Becali Stefan Tarnovanu Europa League
Dar internaționalul român, imperial cu GA Eagles, nu a făcut destul pentru a-l mulțumi pe Gigi Becali, patronul-antrenor care a continuat vendeta personală pe care o are în ultimele luni cu titularul său.

Goalkeeperul venit de la Poli Iași a închis poarta cu Go Ahead Eagles și Oțelul, a avut intervenții apreciate și în meciul cu Young Boys și, deși unele voci îl propun titular la echipa națională, a devenit clientul obișnuit al lui Gigi Becali. Joi seară, imediat după înfrângerea de pe Arena Națională, latifundiarul din Pipera și-a îndreptat din nou atenția asupra sa: "Voi spuneți că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui.

Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat... Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea", a ținut să-l atace Becali pe Târnovanu, la Digi Sport.

Târnovanu împarte postul de lider al paradelor în UEL

În cele 180 de minute petrecute pe teren în primele două meciuri ale fazei principale din Europa League, românul s-a evidențiat de fiecare dată când a avut ocazia, cu două excepții la golurile primite de la Monteiro, la șuturi bine plasate, la care a plecat târziu și nu a mai putut interveni. Târnovanu are 14 intervenții reușite din 16 șuturi trimise de adversari pe spațiul porții sale, un procentaj foarte bun având în vedere că unele dintre parade au avut un grad mare de dificultate.

Suficient pentru a fi primul în topul paradelor din Europa League, la egalitate cu Marco Bizot, portarul de rezervă al lui Aston Villa, și Oliver Christensen, titularul austriecilor de la Sturm Graz.

Top 5 portari în grupa Europa League după numărul de parade

• Ștefan Târnovanu (FCSB) - 14

• Marco Bizot (Aston Villa) - 14

• Oliver Christensen (Sturm Graz) - 14

• Robin Olsen (Malmo) - 12

• Jari de Busser (GO Eagles) - 12

"Nu sunt mulțumit atât timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit"

Ștefan Târnovanu, după FCSB - Young Boys 0-2

Clientul permanent al lui Becali

Declarația dată de finanțatorul FCSB-ului imediat după înfrângerea cu elvețienii poate părea ciudată în condițiile în care niciun jucător de câmp nu a impresionat și echipa sa a suferit teribil pe întreaga durată a celor 90 de minute. Iar ea vine pentru a completa un tablou general în care latifundiarul din Pipera are obiceiul de a-l critica pe portarul titular sau de a-i minimiza meritele.

Săptămâna trecută, după 1-0 cu GA Eagles, partidă în care Târnovanu a furat toate privirile cu ale sale șapte intervenții salvatoare, Becali nu s-a lăsat impresionat: "Omul meciului, să zicem Târnovanu. A scos ce era de scos. Nu a fost ceva... Au fost prea ușoare. Una mai grea a fost când s-a întins. A fost un șut în dreapta portarului, dar nu a fost nicio minge periculoasă. Au fost de scos. Omul meciului e toată echipa", a punctat antrenorul din lojă.

În startul sezonului, goalkeeperul pe care Becali vrea să încaseze totuși o sumă importantă de bani a trecut prin situații asemănătoare. Mai întâi după meciul retur cu Inter D'Escaldes: "Ce ați scris acolo, că a salvat Târnovanu... Păi o să vedeți că nu mai apără cu Petrolul, că el ne-a băgat în tot rahatul. O să vedeți. Apără Zima. Vrea să arate că e pasator. Băi, tu nu ești pasator! Nu știi să dai, că ești ciung! De acolo au plecat toate", a ieșit public Becali.

Pentru ca mai apoi să accentueze faptul că apetența pentru Tik Tok îi va crea probleme lui Târnovanu, dar doar pentru a se răzgândi ulterior: "Târnovane, lasă că îți dau eu TikTok! Îl bag pe Zima în poartă. Târnovanu e șmecher, se promovează pe TikTok. Cu Petrolul apără Zima. Șut, tată, nu mai ești cel mai bun, dormi îmbrăcat".

După meciul cu Farul, de la finalul lui iulie, partidă în care Târnovanu a fost eliminat pentru proteste de către arbitrul George Găman, Becali îl lua din nou în colimator: "Normal că îl pedepsesc pe Târnovanu. El a pierdut meciul".

Becali îl contestă, vărul îl propune titular la națională

Evoluțiile bune ale lui Târnovanu și gafa făcută de Horațiu Moldovan cu Canada au redeschis discuția despre meritocrație la echipa națională și posibilitatea ca numărul 1 de la FCSB să apere cu Austria. Multe voci l-au împins pe Târnovanu spre postul de titular, printre care și Ioan Becali, interesat direct de evoluții internaționale bune ale portarului de 24 de ani în vederea unul transfer pe bani mulți în străinătate:

"Târnovanu e omul meciului și e de neluat în seamă de 2-3 ani, e titular în campionat, în cupele europene. Ceilalți portari, pe unde sunt, Oviedo, Moviedo, nu joacă, nu joacă niciunii, nu dau nume. Și la națională ne ambiționăm și el nu joacă. Nu e corect.

Târnovanu trebuie automat să apere cu Austria, altfel nu înțeleg. La experiența antrenorului pe care îl avem nu înțeleg cum îl ignoră pe Târnovanu, doi ani campion, doi ani titular în Europa. Nu am văzut o pasă greșită, ce, că nu dă bine cu piciorul?", spunea vărul lui Gigi Becali, după meciul excelent al ieșeanului în Olanda.

