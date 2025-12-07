Chiar dacă "Eternul Derby" nu a oferit goluri celor prezenți pe Arena Națională, Ilie Dumitrescu a remarcat prestația solidă a unui titular din trupa lui Zeljko Kopic. Fostul mare internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Eddy Gnahore, pe care îl consideră piesa de rezistență din angrenajul alb-roșilor.

„Mister” s-a arătat impresionat de modul în care mijlocașul francez a gestionat momentele cheie ale jocului și siguranța pe care o oferă echipei. "Un jucător extraordinar în fața apărării. Dă tonul la pressing, recuperează, are tehnică superioară și face conexiunea între compartimente", a punctat Ilie Dumitrescu.

Negocieri pentru prelungirea contractului

Importanța lui Gnahore în Ștefan cel Mare este confirmată și de cifrele acestuia. Cotat la 750.000 de euro pe site-urile de specialitate, francezul a strâns deja 73 de meciuri în tricoul "câinilor", reușind să marcheze de cinci ori și să ofere patru pase decisive.

Sosit la Dinamo în ianuarie 2024, Gnahore mai are contract valabil până în vara lui 2026, însă oficialii din "Groapă" nu vor să riște nimic. Conducerea a demarat deja discuțiile pentru prelungirea înțelegerii, dorind să-l securizeze pe unul dintre cei mai constanți fotbaliști din lotul lui Kopic.

În urma acestei remize, Dinamo și-a consolidat poziția pe podium, rămânând pe locul al treilea cu 35 de puncte, în timp ce campioana FCSB a urcat pe 8, acumulând 25 de puncte.