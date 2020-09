Prima reactie a oficialilor ANAD cu privire la scandalul dopajului de la Astra! Ce se intampla cu cazul Hlistei  

Cristi Balaj a tinut sa ofere niste lamuriri cu privire la scandalurile de dopaj din ultima vreme

Presedintele ANAD, dezvaluie ca numarul cazurilor este mult mai mare fata de ce s-a aflat in presa, acesta confirmand cazurile deja existente si ca jucatorii au fost suspendati provizoriu.

"Pot sa confirm doar ca agentia are pe rol un asemenea subiect, dovezile noastre, informatiile, sunt mult mai multe decat au aparut in presa. Confirm ceea ce a aparut, se stie ca noi am discutat si cu jucatorii, au dat dovada de un comportament impecabil, o sportivitate si educatie senzationala, nu pot decat sa fiu dezamagit ca in continuare constat, ca trebuie sa muncesc mult mai mult in a sprijini cadrele medicale care ofera servicii. Ei sunt in stadiul de suspendare, nu vrem sa dam mai multe informatii. ", a declarat Cristi Balaj pentru Digi Sport.

Balaj nu a oferit foarte multe detalii, insa acesta spune ca in cazul in care un sportiv isi administreaza substanta printr-o cale permisa, el nu are de ce sa-si faca probleme. In cazul in care laboratorul depisteaza substanta intr-o concentratie mult mai mare in organism, atunci inseamna ca administrarea s-a facut printr-o cale nepermisa.

"Atunci cand un sportiv utilizeaza o substanta care are o cale de administrare permisa, nazala in cazul lui, si care este corecta, cand se gaseste substanta intr-un sportiv la proba, el este invitat pentru a spune care a fost calea prin care a administrat aceasta substanta. Daca spune ca a fost pe cale nazala, dupa ce declaratia e trimisa la laborator, ei decid daca substanta a ajuns in corpul lor printr-o administrare corecta".

Despre cazul de la Rapid, Balaj declara:"Daca ce a declarat jucatorul este adevarat, atunci el nu are nicio problema. S-au facut studii incat sa nu fie marja de eroare, se lucreaza la un nivel inalt in comisia stiintifica. Cazul lui Hlistei este inca deschis.".

Presedintele ANAD este dezamagit de faptul ca Liga nu coopereaza privind cererea controalelor. De cand ocupa aceasta functie, Balaj a spus ca nu a avut cereri si este dezamagit de colaborarea cu Liga.

"Niciun control nu ne-au cereut! Noi investim in disciplina sportiva si nu am gasit o colaborare pe masura cu Liga 1, suntem super deschisi. Zero controale si zero actiuni educative din 2019"

Cat despre situatia arbitrajului din Romania, Balaj a declarat:"Avem arbitri care ne reprezinta la cel mai inalt nivel, vorbesc de Hategan si Kovacs, insa pot sa spun ca arbitrajul este mult sub ce a fost in anii precedenti".