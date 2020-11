ANAD a dat verdictul! Ce se va intampla cu Catalin Hlistei, jucatorul Rapidului care a fost acuzat ca s-a dopat

La sfarsitul lunii septembrie, Catalin Hlistei, unul dintre cei mai buni jucatori de la Rapid, a fost depistat dopat.

Jucatorul Rapidului a picat testul chiar dupa meciul cu ACS Comuna Recea, unde a si reusit sa marcheze, iar cei din interiorul echipei au recunoscut ca nu a trecut testul antidoping.

Marti, echipa din Giulesti a anutat ca jucatorul lor nu a incalcat regulie. Agentia Nationala Anti-Doping a decis ca Hlistei nu a facut nimic neregulamentar, dupa ce in proba sa biologica a fost descoperita substanta betametazona.

"Agentia Nationala Anti-Doping a decis ca fotbalistul nostru Catalin Hlistei nu a incalcat reglementarile anti-doping, privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, dupa ce in proba sa biologica a fost descoperita substanta betametazona.

Tinand cont ca substanta folosita de catre Catalin Hlistei a fost administrata pe cale nazala, si nu pe cale orala, intravenoasa, intramusculara sau rectala, si ca atare prezenta acestei substante in proba biologica, desi este un rezultat anilitic pozitiv, cat si utilizarea acesteia, administrarea sub forma de picaturi nazale nu poate constitui una din incalcarile reglementarilor anti-doping, prevazute de art. 2, alin (2), litera A si B, din legea nr. 227/2006, privind prevenirea si combaterea dopajului in sport", a fost cuminicatul de pe site-ul oficial al echipei.

Rapid este in crestere de forma si a reusit sa lege 3 victorii consecutive in Liga 3. Giulestenii au urcat in clasament pana pe locul 4 si au 22 de puncte dupa 14 meciuri jucate. Catalin Hliestei a inscris in acest sezon 7 goluri si este cel mai bun marcator din al doilea esalon al fotbalului romanesc.