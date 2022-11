Fostul jucător al Stelei București și al Farului Constanța, Stelian Carabaș, a vorbit despre meciul caritabil dintre legendele formației de pe litoral și ale Rapidului pentru Sport.ro.

Partida se dispută pentru memorialul „Dumitru Antonescu”, un fost jucător constănțean care a trecut și el, la rândul său, pe la gruparea „roș-albastră”, care a încetat din viață în aprilie 2016, la vârsta de 71 de ani.

Carabaș: „O să fie moment reculegere înainte de începrea jocului”

„Este un meci pentru memorialul Dumitru Antonescu. Facem asta an de an pentru asociația Farul Constanța. Suntem la a patra ediție și anul ăsta am vrut să chem mai multe echipe, dar din cauza programului încârcat nu au putut da curs invitației. Doar Rapid a făcut-o. Jucăm un meci la sală cu legendele Rapidului.

Este un meci caritabil între legendele de la Farul Constanța și legendele de la Rapid București. O să fie un moment de reculegere înainte de începerea jocului. Nepotul domnului Mitică Antonescu, Eduard Antonescu, alături de băiatul meu cel mic, Dimitrie Carabaș, care și el joacă fotbal la grupa de copii 2009 de la Farul Constanța vor avea lovitura de start.

Evenimentul este organizat de Asociația Old Boys FC Farul Constanța”, a precizat Stelian Carabaș, pentru Sport.ro.

Loturile legendelor de la Farul și Rapid

Farul Constanța:

Antrenor: Constantin Gache

Mihai Moraru Laurențiu Gheorghe Florin Pătrașcu Cosmin Pascovici Cristian Mihăilă Adrian Senin Stelian Carabaș Ionel Boghțtoi Florin Lungu Marius Soare Mihai Georges Gabriel Chelariu Sandu Culeafă Ciprian Mozacu Ion Barbu Denis Șerban

Rapid București:

Manager: Lucian Ionescu

Antrenor: Ion Manu

Marian Aliuță Cristian Bardu Mugur Bolohan Marius Bratu Gheorghe Butoiu Vasile Caciureac Daniel Chiriță Ion Craiu Costin Lazăr Ionuț Maziliu Cristian Nica Alexandru Olăroiu Gabriel Stoica

sursă foto: Facebook/Stelian Carabaș