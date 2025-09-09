Moutir Chajia (27 de ani), mijlocaș ofensiv belgian, este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.



Ultima oară la Dinamo Batumi, în Georgia, belgianul vine la Ploiești din postura de jucător liber de contract. În cariera sa, a jucat timp de șase ani în Italia, la nivel de Serie B.



Novara, Ascoli, Virtus Entella și Como sunt echipele pe care și le-a trecut în CV noul fotbalist de la Petrolul.



Petrolul Ploiești a anunțat transferul lui Moutir Chajia



"FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul belgian Moutir Chajia, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor. Moutir deține și cetățenie marocană, are 27 de ani și este un fotbalist de profil ofensiv, evoluând atât la mijloc, cât și în banda stângă.



Are peste 100 de meciuri jucate în liga a doua italiană pentru Como, echipă cu care a promovat în Serie A, Novara, Ascoli și Virtus Entella. În sezonul 2020/2021 s-a aflat la Lokomotiva Zagreb, iar ultima sa echipă a fost Dinamo Batumi", a transmis Petrolul.

