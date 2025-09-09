OFICIAL Petrolul și-a anunțat noul transfer: un fost jucător de la Como!

Petrolul și-a anunțat noul transfer: un fost jucător de la Como! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Petrolul Ploiești și-a anunțat noul transfer.

TAGS:
Moutir ChajiaPetrolul PloiestiComo
Din articol

Moutir Chajia (27 de ani), mijlocaș ofensiv belgian, este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.

Ultima oară la Dinamo Batumi, în Georgia, belgianul vine la Ploiești din postura de jucător liber de contract. În cariera sa, a jucat timp de șase ani în Italia, la nivel de Serie B.

Novara, Ascoli, Virtus Entella și Como sunt echipele pe care și le-a trecut în CV noul fotbalist de la Petrolul.

Petrolul Ploiești a anunțat transferul lui Moutir Chajia

"FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul belgian Moutir Chajia, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor. Moutir deține și cetățenie marocană, are 27 de ani și este un fotbalist de profil ofensiv, evoluând atât la mijloc, cât și în banda stângă.

Are peste 100 de meciuri jucate în liga a doua italiană pentru Como, echipă cu care a promovat în Serie A, Novara, Ascoli și Virtus Entella. În sezonul 2020/2021 s-a aflat la Lokomotiva Zagreb, iar ultima sa echipă a fost Dinamo Batumi", a transmis Petrolul.

Petrolul Ploiești, în această perioadă de mercato

Antrenor - Liviu Ciobotariu (nou)

Veniri - Oscar Correia (Etoile Carouge / gratis), Franjo Prce (Okzhetpes Kohshetau / gratis), Danel Dongmo (Vardar / gratis), Rafael Baldres (Inter Club d'Escaldes / gratis), Guilherme Soares (Poli Iași / gratis), Adi Chică-Roșă (Botoșani / gratis), Konstantinos Doumtsios (Den Bosch / gratis), Brahima Doukansy (Nimes / gratis), Stefan Krell (Slobozia / gratis), Miguel Constantinescu (FCU Craiova / gratis), Robert Sălceanu (FCV Farul / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Adrian Nicolae (Metaloglobus), David Ilie (SR Brașov), Alessio Tudor (Băicoi), Eduard Berbeaca (Blejoi), Sebastian Guiu (Blejoi)

Plecări - Tidiane Keita (CFR Cluj / 400.000 de euro), Mihnea Rădulescu (CSU Craiova / 400.000 de euro), Marian Huja (Pogon Szczecin / 300.000 de euro), Mario Bratu (Corvinul / gratis), Oscar Linner (FC KTP / gratis), Adrian Nicolae (CS Dinamo / gratis), Hasan Jahic (Ol. Charleroi / gratis), Juan Pătrașcu (Cet. Suceava / gratis), Mihai Eșanu, Ali Demirel, Nana Akosah-Bempah (contracte reziliate), Alexandru Stănică (Tunari / împrumutat), Christian Irobiso (Al Ula / împrumut expirat)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Tancul&ldquo; Kevin Luckassen revine &icirc;n Superliga! Echipa care &icirc;i pune contractul pe masă
„Tancul“ Kevin Luckassen revine în Superliga! Echipa care îi pune contractul pe masă
Florin Gardoș nu se aștepta la asta! Antrenorul a fost dat afară după doar două etape
Florin Gardoș nu se aștepta la asta! Antrenorul a fost dat afară după doar două etape
Marian Iancu a răbufnit: &rdquo;V-ați bătut joc! Ce blestem!&rdquo;
Marian Iancu a răbufnit: ”V-ați bătut joc! Ce blestem!”
Fostul golgheter al Rom&acirc;niei nu se lasă! A semnat la 37 de ani și continuă &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc
Fostul golgheter al României nu se lasă! A semnat la 37 de ani și continuă în fotbalul românesc
Cipru - Rom&acirc;nia, meci de totul sau nimic pentru naționala lui Mircea Lucescu, de la 21:45! Noutăți din oră &icirc;n oră pe Sport.ro
Cipru - România, meci de totul sau nimic pentru naționala lui Mircea Lucescu, de la 21:45! Noutăți din oră în oră pe Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

A dat verdictul după ce s-a &icirc;nchis perioada de mercato din Superligă: &rdquo;E transferul verii&rdquo;

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Ilie Dumitrescu a văzut ce transfer a făcut Rapid și a reacționat: &rdquo;Fac pariu pe o sticlă de vin roșu&rdquo;

Ilie Dumitrescu a văzut ce transfer a făcut Rapid și a reacționat: ”Fac pariu pe o sticlă de vin roșu”

Dinamo, &icirc;ncă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai t&acirc;năr jucător al echipei

Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Real Madrid dă lovitura! Negocieri avansate pentru &icirc;ncă un jucător de la Liverpool

Real Madrid dă lovitura! Negocieri avansate pentru încă un jucător de la Liverpool

CITESTE SI
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

stirileprotv Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor &icirc;n cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei &icirc;n 2024

stirileprotv Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Bolojan exclude posibilitatea ca Rom&acirc;nia să intre &icirc;n incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile &icirc;n doi-trei ani

stirileprotv Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!