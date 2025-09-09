Moutir Chajia (27 de ani), mijlocaș ofensiv belgian, este noul jucător al celor de la Petrolul Ploiești.
Ultima oară la Dinamo Batumi, în Georgia, belgianul vine la Ploiești din postura de jucător liber de contract. În cariera sa, a jucat timp de șase ani în Italia, la nivel de Serie B.
Novara, Ascoli, Virtus Entella și Como sunt echipele pe care și le-a trecut în CV noul fotbalist de la Petrolul.
Petrolul Ploiești a anunțat transferul lui Moutir Chajia
"FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul belgian Moutir Chajia, acesta semnând un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor. Moutir deține și cetățenie marocană, are 27 de ani și este un fotbalist de profil ofensiv, evoluând atât la mijloc, cât și în banda stângă.
Are peste 100 de meciuri jucate în liga a doua italiană pentru Como, echipă cu care a promovat în Serie A, Novara, Ascoli și Virtus Entella. În sezonul 2020/2021 s-a aflat la Lokomotiva Zagreb, iar ultima sa echipă a fost Dinamo Batumi", a transmis Petrolul.
Petrolul Ploiești, în această perioadă de mercato
Antrenor - Liviu Ciobotariu (nou)
Veniri - Oscar Correia (Etoile Carouge / gratis), Franjo Prce (Okzhetpes Kohshetau / gratis), Danel Dongmo (Vardar / gratis), Rafael Baldres (Inter Club d'Escaldes / gratis), Guilherme Soares (Poli Iași / gratis), Adi Chică-Roșă (Botoșani / gratis), Konstantinos Doumtsios (Den Bosch / gratis), Brahima Doukansy (Nimes / gratis), Stefan Krell (Slobozia / gratis), Miguel Constantinescu (FCU Craiova / gratis), Robert Sălceanu (FCV Farul / gratis)
Reveniri după împrumuturi - Adrian Nicolae (Metaloglobus), David Ilie (SR Brașov), Alessio Tudor (Băicoi), Eduard Berbeaca (Blejoi), Sebastian Guiu (Blejoi)
Plecări - Tidiane Keita (CFR Cluj / 400.000 de euro), Mihnea Rădulescu (CSU Craiova / 400.000 de euro), Marian Huja (Pogon Szczecin / 300.000 de euro), Mario Bratu (Corvinul / gratis), Oscar Linner (FC KTP / gratis), Adrian Nicolae (CS Dinamo / gratis), Hasan Jahic (Ol. Charleroi / gratis), Juan Pătrașcu (Cet. Suceava / gratis), Mihai Eșanu, Ali Demirel, Nana Akosah-Bempah (contracte reziliate), Alexandru Stănică (Tunari / împrumutat), Christian Irobiso (Al Ula / împrumut expirat)