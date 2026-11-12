Vechea conducere de la Dinamo, luată în vizor de Andrei Nicolescu! Ce le-a cerut fanilor

Formația din Ștefan cel Mare parcurge un proces de reconstrucție după dificultățile financiare din trecut și traversează în această ediție de campionat cea mai bună perioadă din ultimii ani. În acest context, oficialul dinamovist a vorbit despre stabilitatea asigurată de actuala conducere și a făcut o paralelă cu situația de acum un deceniu, când acționar principal era Ionuț Negoiță.

„Acționarii lui Dinamo nu sunt niște acționari care iau decizii în funcție de cum bate vântul. Sunt oameni foarte structurați, oameni care pun și pasiune, dar și înțelegerea și know-how-ul lor din business. Nu sunt oameni care astăzi sunt într-un fel și peste șase luni vor fi în alt fel”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Radio Dinamo1948.

Președintele grupării alb-roșii a adăugat că actualii șefi ai clubului au o viziune pe termen lung, care nu depinde de rezultatele de moment sau de presiunea venită din partea publicului: „Vă rog și pe voi, și pe suporterii lui Dinamo să nu se mai raporteze la acționari cum se raportau acum zece ani, ca și cum ar fi oameni imprevizibili, care își schimbă strategiile în funcție de interesele de moment. Trebuie să avem un moment de apreciere mai profundă față de actualii acționari ai lui Dinamo, care au trecut prin niște momente foarte grele ca să reușim ceea ce reușim în momentul de față. Ei nu își vor schimba strategia, nu își vor schimba viziunea”.