Vechea conducere de la Dinamo, luată în vizor de Andrei Nicolescu! Ce le-a cerut fanilor

Vechea conducere de la Dinamo, luată în vizor de Andrei Nicolescu! Ce le-a cerut fanilor Fotbal intern
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, le-a cerut suporterilor să nu îi mai compare pe actualii investitori ai clubului cu cei care conduceau gruparea în urmă cu zece ani.

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Din articol

Formația din Ștefan cel Mare parcurge un proces de reconstrucție după dificultățile financiare din trecut și traversează în această ediție de campionat cea mai bună perioadă din ultimii ani. În acest context, oficialul dinamovist a vorbit despre stabilitatea asigurată de actuala conducere și a făcut o paralelă cu situația de acum un deceniu, când acționar principal era Ionuț Negoiță.

„Acționarii lui Dinamo nu sunt niște acționari care iau decizii în funcție de cum bate vântul. Sunt oameni foarte structurați, oameni care pun și pasiune, dar și înțelegerea și know-how-ul lor din business. Nu sunt oameni care astăzi sunt într-un fel și peste șase luni vor fi în alt fel”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Radio Dinamo1948.

Președintele grupării alb-roșii a adăugat că actualii șefi ai clubului au o viziune pe termen lung, care nu depinde de rezultatele de moment sau de presiunea venită din partea publicului: „Vă rog și pe voi, și pe suporterii lui Dinamo să nu se mai raporteze la acționari cum se raportau acum zece ani, ca și cum ar fi oameni imprevizibili, care își schimbă strategiile în funcție de interesele de moment. Trebuie să avem un moment de apreciere mai profundă față de actualii acționari ai lui Dinamo, care au trecut prin niște momente foarte grele ca să reușim ceea ce reușim în momentul de față. Ei nu își vor schimba strategia, nu își vor schimba viziunea”.

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Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo / Foto: Captură interviu PRO TV
Andrei Nicolescu, președinte Dinamo / Foto: Sport Pictures.
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Cum explică Andrei Nicolescu reticența suporterilor dinamoviști

Nicolescu a analizat și relația dintre club și fani, marcată în ultimii ani de probleme financiare și de prima retrogradare din istorie în eșalonul secund. Oficialul „câinilor” consideră că aceste episoade îi determină pe fanii echipei să privească actuala conducere cu rezerve, în ciuda parcursului sportiv tot mai bun.

„Eu cred că emoția trecutului cântărește mult mai mult decât rezultatele muncii de astăzi. Mentalitatea suporterilor a avut foarte mult de suferit, iar ca să schimbăm mentalități durează ceva. Încă luptăm cu asta și vom vedea când va fi momentul în care încrederea va fi cea care ne va ține împreună, nu frica. Nu luăm decizii doar pentru a câștiga încrederea. Luăm decizii pentru a face clubul mai sănătos și mai puternic, iar încrederea este o consecință a acestor lucruri”, a mai transmis președintele lui Dinamo.

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