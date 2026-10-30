Steaua și CS Dinamo au remizat, vineri seară, în Ghencea, scor 0-0, în runda a 12-a din Liga 2. Ambele formații bucureștene rămân în partea inferioară a clasamentului și nu au drept de promovare din cauza formei de organizare.

Ionuț Chirilă, după Steaua - CS Dinamo: "Cu siguranță ne salvăm. Generația asta va spune multe peste un an-doi"

Ionuț Chirilă s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut, în condițiile în care a folosit foarte mulți jucători tineri, însă a criticat public câțiva dintre jucătorii săi. Antrenorul lui CS Dinamo este convins că va evita retrogradarea, iar în viitorul nu foarte îndepărtat va da mulți jucători la loturile naționale ale României.

"Sunt mulțumit pentru spiritul de sacrificiu și pentru faptul că au apărat culorile clubului și au jucat pentru legendele care i-au susținut din tribună. Sunt mulțumit că am avut în teren 7 jucători sub 20 de ani.

Când ne vom putea întrema fizic și vom echilibra diferența de forță în situațiile de unu contra unu, vom fi o echipă foarte puternică. Sunt nemulțumit că n-a funcționat foarte bine circulația azi.

Astăzi, am fost nemulțumiț de jucătorii mei importanți, tineri și ei. Rența, care are Corvinul și Sepsi în picioare. Believe, de la care așteptam mult mai mult pe faza ofensivă. A jucat mai mult mijlocaș, nu număr 9, cum i-am cerut.

În schimb, am fost mulțumit de copii. Dacă ne vom salva - și ne vom salva, cu siguranță - la anul vom fi o echipă foarte puternică. Va trece un an peste acești copii, care nu au jucat nici la juniorii de elită.

Îmi pare rău că n-am învins în Ghencea, dar îmi pare bine că n-am pierdut. Se construiește o generație pentru fotbalul românesc, care într-un an, doi va spune foarte mult în privința loturilor naționale de juniori și a lotului U21", a spus Ionuț Chirilă.