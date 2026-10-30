FOTO Steaua și CS Dinamo au reacționat imediat după derby-ul din Ghencea!

Steaua și CS Dinamo au reacționat imediat după derby-ul din Ghencea! Liga 2
SPORT.RO
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A fost 0-0 în duelul din Liga 2.

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steaua - cs dinamoSteauaCS DinamoIonut ChirilaDenis Oncescu
Din articol

Steaua Bucureşti şi CS Dinamo Bucureşti au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci disputat pe Stadionul Steaua, în prima partidă a etapei a 12-a din Liga 2.

Derby-ul a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Momentan, Steaua se află pe locul 14, cu 11 puncte, iar CS Dinamo este pe 19, cu 8 puncte.

Reacția lui CS Dinamo

”LIGA 2. Remiză albă ⚪🔴

Derby fără goluri în Ghencea. CS Dinamo a încheiat la egalitate duelul cu Steaua, scor 0-0, în etapa cu numărul 12 în Liga 2.

Echipa lui Ionuț Chirilă a adunat 8 puncte în clasament și va juca etapa viitoare pe teren propriu cu SCM Rm. Vâlcea (luni, 9 noiembrie, ora 17:00), în direct la Digi Sport și Prima Sport.

Steaua: Mate – Răsdan, Adăscăliței, Albu, Dorado, Ad. Ilie – Ayoub, Carvalho, Rotaru – Gonzales, Garcia

Au mai jucat: Grillo, Pacionel, Tolea, Caldieraro, Bobaru

Rezerve: Pletea – Dinu, Vlăsceanu, Nofitovici

CS Dinamo: Oncescu – Rus, Cernamoriț ©, Nicolae, Mitran – Gogescu, Yohannes – Leață, Rența, Baban – Peter Believe

Au mai jucat: Vlad Anghel, Șt. Dumitrache, Ciocan, Lecca.

Rezerve: Rovența – Pepi, Tincău, Amza, Dumbrăvean

Arbitru: Andrei Florin Vremăroiu (Dâmbovița)

Asistent 1: Marian Carson (Constanța)

Asistent 2: Nicoleta Suhan (București)

Rezervă: Nicolae Breoi (Prahova)

Delegat FRF: Petre Badea (Tulcea)

Observator CCA: Sorin Crîngașu (Prahova)” (CS Dinamo Fotbal)

Steaua București: ”Imprecizia de la finalizare ne-a privat de o mult-dorită victorie”

”⚽️ FOTBAL

Remiză albă în derby

‼ Din păcate, derby-ul Steaua – CS Dinamo, din această seară, din Ghencea, s-a încheiat nedecis, scor 0-0.

Un meci pe care l-am dominat copios, în care am avut multe ocazii de gol, dar imprecizia de la finalizare ne-a privat de o mult-dorită victorie.

❤💙 În runda viitoare, formația noastră va evolua în deplasare, cu Metalul Buzău. Partida este programată marți, 10 noiembrie, de la ora 19:30, pe Stadionul Gloria” (Steaua București)

Ionuț Chirilă a blocat-o pe Steaua în Ghencea, apoi a anunțat marele plan: "Cu siguranță!"

Ionuț Chirilă s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut, în condițiile în care a folosit foarte mulți jucători tineri, însă a criticat public câțiva dintre jucătorii săi. Antrenorul lui CS Dinamo este convins că va evita retrogradarea, iar în viitorul nu foarte îndepărtat va da mulți jucători la loturile naționale ale României.

"Sunt mulțumit pentru spiritul de sacrificiu și pentru faptul că au apărat culorile clubului și au jucat pentru legendele care i-au susținut din tribună. Sunt mulțumit că am avut în teren 7 jucători sub 20 de ani. 

Când ne vom putea întrema fizic și vom echilibra diferența de forță în situațiile de unu contra unu, vom fi o echipă foarte puternică. Sunt nemulțumit că n-a funcționat foarte bine circulația azi.

Astăzi, am fost nemulțumiț de jucătorii mei importanți, tineri și ei. Rența, care are Corvinul și Sepsi în picioare. Believe, de la care așteptam mult mai mult pe faza ofensivă. A jucat mai mult mijlocaș, nu număr 9, cum i-am cerut. 

În schimb, am fost mulțumit de copii. Dacă ne vom salva - și ne vom salva, cu siguranță - la anul vom fi o echipă foarte puternică. Va trece un an peste acești copii, care nu au jucat nici la juniorii de elită.

Îmi pare rău că n-am învins în Ghencea, dar îmi pare bine că n-am pierdut. Se construiește o generație pentru fotbalul românesc, care într-un an, doi va spune foarte mult în privința loturilor naționale de juniori și a lotului U21", a spus Ionuț Chirilă.

Foto principal: Sport Pictures

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