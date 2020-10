DEZASTRU daca se confirma primul diagnostic! Probleme uriase la CFR: cat de grava ar fi accidentarea lui Cestor

CFR l-a pierdut in repriza secunda a meciului de la Voluntari pe Mike Cestor.

Fundasul s-a prabusit pe gazon fara sa fie atacat de nimeni. Conform primelor evaluari, Cestor ar avea o ruptura de tendon. In astfel de cazuri, absenta e de minim 3 luni! Fundasul central, folosit in stanga de Petrescu duminica seara pentru ca Mario Camora sa poata fi menajat, era o optiune defensiva importanta.



Fara Cestor, Super Dan ramane cu doar 3 variante in centrul apararii: Burca, Vinicius si Ciobotariu. Primii doi au fost optiunile de baza ale CFR-ului de la startul sezonului.