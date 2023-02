Florin Prunea intervine și-l face praf pe Dănuț Lupu: ”Pentru mine nu există! Nu face parte din Generația de Aur”

Într-o emisiune la Fanatik, Lupu a spus că "Hagi nu a jucat la Real Madrid și Barcelona, ci a făcut parte din lot", iar golgheterul all-time al României "a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională".

Fostul portar l-a făcut praf pe fostul internațional cu 14 prezențe la naționala României.

"Pentru mine, Dănuț Lupu nu există! Și nu vreau să comentez nimic despre această persoană, atâta timp cât, pentru mine, nu mai există de mult. Eu am jucat cu Hagi la echipa națională, cu Lupu n-am jucat.

Dănuț Lupu nu face parte din Generația de Aur și n-a făcut niciodată parte. Nu mă interesează ce comentează Lupu”, a spus Florin Prunea, potrivit AS.ro.

Dănuț Lupu: „Îl consider pe Dobrin cel mai mare după ce am văzut pe net și pentru că a refuzat Real Madrid!”

Văzând toată situația creată, Dănuț Lupu și-a menținut părerea. Însă, a ținut să precizeze că îi poartă tot respectul lui Gică Hagi, pe care-l consideră un jucător mai bun decât el, și că îl admiră pentru proiectul pe care l-a construit la Farul Constanța.

„Eu îl consider pe Hagi unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut România. Nu-l consider 'Rege'. În primul rând, ar trebui să se bucure că ultimul rege al României a murit acum câțiva ani. Glumesc acum. E pur și simplu părerea mea.

Eu cred că și Balaci a fost unul dintre marii fotbaliști pe care i-a avut această țară, și Dobrin a fost, și Dumitrache la un moment dat. E părera mea, nu trebuie să se supere nimeni. Fiecare avem dreptul să ne dăm cu părerea și să credem în ceva. Nu cred eu că l-am detronat pe Gică. Dacă spun mâine că cel mai mare fotbalist a fost Lucescu asta nu înseamnă că lumea trebuie să creadă ceea ce spun eu. Dacă eu îl consider pe Dobrin cel mai mare fotbalist român, e părerea mea. Care e problema?

Eu îl consider cel mai mare fotbalist român pe Dobrin după ceea ce am văzut pe net, după faptul că a avut curajul și a refuzat Real Madrid, în contextul care a stat două săptămâni la Madrid. Eu îi doresc lui Hagi să ia campionatul anul ăsta, eu îl admir pe Hagi pentru ce face la ora actuală. Lumea nu trebuie să se supere pe mine pentru că eu mi-aș fi dorit ca Hagi, atât timp cât a fost la Real și Barcelona, să fii jucat ce a jucat la echipa națională și Galatasaray.

Să vă spun ceva, eu poate am fost mai cuminte decât Hagi. Poate o să vi se pară o glumă, sau o să râdeți. Poate nu am avut norocul lui Hagi, sau poate nu am fost la locul potrivit. Sau poate din cauza gurii mele undeva am pierdut. Dar să știți, eu repet, nu am avut curajul să mă compar cu Hagi”, a spus Dănuț Lupu la emisiunea „Superfanii”, de pe www.sport.ro.

VIDEO - Dănuț Lupu, la emisiunea SuperFanii

Hagi, la Real Madrid (1990-1992): 84 de meciuri, 20 de goluri, o pasă decisivă. A câștigat două Supercupe ale Spaniei.

Hagi, la Barcelona (1992-1994): 51 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive. A câștigat două Supercupe ale Spaniei.

Hagi, la Brescia (1994-1996): 66 de meciuri, 16 goluri, două pase decisive. Primul sezon în Serie A, al doilea în Serie B. După ce a promovat, a plecat la Galatasaray.

Hagi, la Galatasaray (1996-2001): 192 de meciuri, 71 de goluri, 63 de pase decisive. A câștigat Cupa UEFA, Supercupa Europei, 4 titluri naționale, două Cupe ale Turciei și două Supercupe ale Turciei.

Foto / Sport Pictures