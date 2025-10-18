Întrebat de moderatorul Andrei Grecu dacă a scăpat vreodată de o amendă de la Poliția Rutieră, Florin Gardoș a povestit cum a fentat și reținerea carnetului de conducere!

În vacanță la Satu Mare, în vara lui 2010, după ce a terminat sezonul cu Concordia Chiajna, Gardoș a primit telefon de la impresarul său, care i-a spus că a doua zi trebuie să ajungă la București ca să semneze cu FCSB.

Gardoș s-a urcat în mașină și a demarat în trombă spre Capitală. Iar în județul Sibiu a fost oprit de oamenii legii, care l-au iertat însă după ce le-a comunicat faptul că următoarea zi avea să semneze cu gruparea roș-albastră.

Cum a scăpat Florin Gardoș de o amendă usturătoare de la polițiști: ”Se uită la mine, cinci secunde nu spune nimic, apoi...”

”(n.r. Ai scăpat de vreo amendă?) Da, da! Cu mine au fost polițiștii nota 10, să trăiți! Foarte de treabă. De multe ori am scăpat de amendă. Am mai povestit. Când am venit să semnez cu FCSB eram în vacanță la Satu Mare. M-a sunat impresarul pe la 2, la prânz, că trebuie să fiu următoarea zi la București.



Cu avionul era scump, așa că m-am urcat în mașină și mergi la București. Eram în județul Sibiu, întuneric, beznă. Aveam 100, 100 și ceva. S-a prescris acum. 340 aveam, că s-a prescris (n.r. râde isteric). Și văd ceva fosforescent, era bățul polițistului.



Am zis, mamă... Am frânat după o sută de metri după el. Vine omul în fugă la mine, îmi era rușine mare. Îmi spune 'băi, copile, unde te grăbești așa? Ce arde?'. I-am spus 'domnule polițist, nu știu dacă mă credeți, dar mâine dimineață mă întâlnesc cu domnul Pițurcă și semnez cu Steaua (n.r. FCSB)'.



Se uită la mine, cinci secunde nu spune nimic și după zice: 'măi, copile, așa ceva e greu să inventezi. Du-te!'”, a povestit Florin Gardoș.

