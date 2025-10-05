După meciurile din septembrie, Mircea Lucescu a recunoscut că a greșit atunci când a mizat între buturi pe Horațiu Moldovan, care nu are meciuri în picioare. Pentru duelurile din octombrie, selecționerul nici măcar nu l-a convocat pe goalkeeper-ul de la Real Oviedo.

Florin Gardoș: "Ionuț Radu, cel mai potrivit portar pentru echipa națională"



Ștefan Târnovanu (FCSB), Ionuț Radu (Celta Vigo) și Răzvan Sava (Udinese) sunt acum portarii convocați de Mircea Lucescu, toți având meciuri în picioare. Fostul internațional Florin Gardoș spune că ar miza la partidele cu Moldova și Austria pe Radu, care este titular atât în LaLiga, cât și în Europa League.



"În mod normal, ar trebui să fie unul pe care să îl știi că e portarul echipei naționale, chiar dacă valoric sunt destul de apropiați. E grea decizia, dar și eu zic că Ionuț Radu e cel mai potrivit.



Se discuta la un moment dat că în vestiar n-a fost chiar cel mai ok, dar sunt convins că s-a maturizat și e alt om. Probabil că portarul din meciul cu Moldova va fi și contra Austriei", a spus Gardoș, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.

Ionuț Radu a apărat ultima dată poarta României în martie 2023, la duelul de acasă cu Belarus, scor 2-1, în preliminariile EURO 2024.



Recent, Mircea Lucescu declara că Ionuț Radu ar accepta o convocare la echipa națională doar dacă are statutul de titular asigurat.

Jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu



PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

