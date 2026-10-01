Napoli negociază cu fotbaliștii cărora le expiră cel mai repede contractele

Giovanni Manna, directorul sportiv al clubului SSC Napoli, a reușit deja să îl prelungească contractul lui Amir Rrahmani până în 2029, iar Alex Meret se află și el în negocieri foarte avansate ca să rămână la clubul din Campania mai mulți ani, în condițiile în care înțelegerea actuală expiră la finalul sezonului 2026-2027.

"Gli Azzurri" a inițiat și negocierile cu impresarii lui Frank Anguissa, Stanislav Lobotka și Kevin De Bruyne, existând șanse mari ca încheierea cu succes să fie anunțată până la finalul acestui an.

Agentul lui McTominay a cerut o mărire uriașă a salariului

Un caz special îl reprezintă Scott McTominay, care vrea să rămână pe Stadio Diego Armando Maradona până în 2030, dar tratativele de reînnoire a contractului scadent în iunie 2028 au fost momentan sistate. Motivul este că agentul Colin Murdock a cerut mărirea salariului până la 9 milioane de euro pe an, o sumă considerată mult prea mare de oficialii clubului italian. În acest moment, scoțianul primește o remunerație anuală de 5.5 milioane de euro plus bonusuri.

Scott McTominay (29 de ani) a mai jucat la Manchester United (2017-2024), fiind cumpărat de Napoli cu 30.5 milioane de euro, în august 2024. Are 73 de selecții și 15 goluri pentru naționala Scoției, cu care a participat la Euro 2020, Euro 2024 și CM 2026.

În palmaresul său se găsesc FA Cup (2023-2024), EFL Cup (2022-2023), o finală de Europa League (2020-2021), Serie A (2024-2025), Supercoppa Italiana (2025-2026), trofeele Manchester United Manager's Player of the Year (2017-2018), Serie A Awards - Most Valuable Player (2024-2025), AIC Serie A Footballer of the Year (2024-2025) și includerea în UEFA Europa League Squad of the Season (2020-2021), EA Sports FC Serie A Team of the Season (2024-2025, 2025-2026), The Athletic Serie A Team of the Season (2024-2025) și AIC Serie A Team of the Year (2024-2025, 2025-2026).

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