FOTO ȘI VIDEO Nu i-a venit să creadă! Lixandru și-a pus mâinile în cap după duelul cu Lacazette și decizia arbitrului

Nu i-a venit să creadă! Lixandru și-a pus mâinile în cap după duelul cu Lacazette și decizia arbitrului Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Lixandru (25 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB, a ajuns în această vară în Arabia Saudită, la Al Fateh, unde are parte de adversari cu CV-uri impresionante.

TAGS:
mihai lixandrual fatehAlexandre Lacazetteneom scArabia Saudita
Din articol

Duminică seară, Mihai Lixandru a fost titular la Al Fateh în eșecul suferit pe terenul celor de la Neom SC, scor 2-4. Folosit de această dată ca fundaș central, românul a fost în prim-plan la faza din care gazdele au deschis scorul.

Penalty dictat după un henț al lui Lixandru în fața lui Lacazette

Neom SC a obținut un penalty după doar 12 minute. Arbitrul a arătat punctul cu var pentru un henț comis de Mihai Lixandru. Fostul jucător de la FCSB era întins pe gazon în momentul în care Alexandre Lacazette a împins mingea în brațul său.

Lixandru și-a pus mâinile în cap după decizia arbitrului și a protestat vehement, însă penalty-ul a rămas, iar Lacazette, fostul star de la Lyon și Arsenal, a transformat. Până la pauză, Al Fateh a egalat prin Mourad Batna.

  • Lixandru lacazette 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În repriza secundă, Neom a mai înscris prin Amadou Kone, Lacazette și Valentin Vada, în timp ce Al Fateh a mai punctat o dată prin Wilfried Kanga.

Echipa lui Lixandru are un start foarte slab de sezon, fără victorie în primele 7 etape. Al Fateh ocupă locul 15, cu 3 puncte, iar în runda următoare se va duela cu Al Ahli.

Fostul jucător de la FCSB a fost titular în toate cele 7 partide disputate de la Al Fateh în această ediție de campionat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă
Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă
ULTIMELE STIRI
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Duelul românilor în Cipru: Vlad Dragomir, gol decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică
Duelul românilor în Cipru: Vlad Dragomir, gol decisiv pentru Pafos împotriva lui Atanas Trică
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc
Cu Dennis Man uitat pe bancă, PSV s-a distrat cu Sparta Rotterdam și e pe primul loc
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

Gabi Tamaș a numit favorita din Superligă: „Se luptă cu ea singură la titlu, joacă un fotbal extraordinar”

"Trei oferte din Superliga în 10 minute" pentru jucătorul de la FCSB: "Nu poate fi scos din echipă"

"Trei oferte din Superliga în 10 minute" pentru jucătorul de la FCSB: "Nu poate fi scos din echipă"

Marius Cheregi: „Mi s-au oferit 100.000 de dolari să fac un penalty!”. Cu ce se ocupă astăzi campionul invincibil cu Dinamo: „Ești primul tânăr care m-a recunoscut”

Marius Cheregi: „Mi s-au oferit 100.000 de dolari să fac un penalty!”. Cu ce se ocupă astăzi campionul invincibil cu Dinamo: „Ești primul tânăr care m-a recunoscut”

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Dinamo a luat decizia finală în cazul lui Mamoudou Karamoko

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

Lovitură în plină figură pentru Daniel Bîrligea! Anunțul italienilor

"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova

"Da, a fost ultimul meci, sută la sută!" Florin Maxim, anunț major pentru Corvinul Hunedoara după eșecul cu Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Lovitură de teatru! Șefii arbitrajului din Premier League confirmă: ”eroare de judecată” la golul lui Haaland din derby-ul Manchester United - Manchester City
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Doi jucători sacrificați la FCSB după ultimele transferuri: ”O să fie aglomerație și pe bancă!”
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Florin Maxim a dat cărțile pe față despre varianta FCSB: "Nu pot să fiu într-o situație penibilă"
Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit
Reacția lui Filipe Coelho după prima victorie în deplasare! Ce spune despre cartonașul galben primit
Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului
Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului
Alte subiecte de interes
Declarațiile din cauza cărora Mihai Lixandru riscă să nu mai joace la FCSB: "O să mă întâlnesc cu el față în față"
Declarațiile din cauza cărora Mihai Lixandru riscă să nu mai joace la FCSB: "O să mă întâlnesc cu el față în față"
Mihai Lixandru, inimă neînfricată! Mijlocașul de la FCSB a spus tot în conferința de presă înainte de meciul cu Sparta Praga (marți de la 21:30, VOYO și Pro TV)
Mihai Lixandru, inimă neînfricată! Mijlocașul de la FCSB a spus tot în conferința de presă înainte de meciul cu Sparta Praga (marți de la 21:30, VOYO și Pro TV)
„Șeicul“ Lixandru învață araba: cum i s-a adresat reporterului în interviul său televizat
„Șeicul“ Lixandru învață araba: cum i s-a adresat reporterului în interviul său televizat
Lixandru, transformare spectaculoasă! Ce a fost pus să facă la nici o lună după plecarea de la FCSB
Lixandru, transformare spectaculoasă! Ce a fost pus să facă la nici o lună după plecarea de la FCSB
Alexandre Lacazette, starul lui Olympique Lyon, știe un singur lucru despre FCSB: ”Nu o cunosc prea bine!”
Alexandre Lacazette, starul lui Olympique Lyon, știe un singur lucru despre FCSB: ”Nu o cunosc prea bine!”
Franța a debutat la Jocurile Olimpice de la Paris! Colecție de vedete și victorie convingătoare în primul meci
Franța a debutat la Jocurile Olimpice de la Paris! Colecție de vedete și victorie convingătoare în primul meci
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
UEFA Europa Conference League
Twente - Qarabag


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!