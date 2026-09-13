Duminică seară, Mihai Lixandru a fost titular la Al Fateh în eșecul suferit pe terenul celor de la Neom SC, scor 2-4. Folosit de această dată ca fundaș central, românul a fost în prim-plan la faza din care gazdele au deschis scorul.

Penalty dictat după un henț al lui Lixandru în fața lui Lacazette

Neom SC a obținut un penalty după doar 12 minute. Arbitrul a arătat punctul cu var pentru un henț comis de Mihai Lixandru. Fostul jucător de la FCSB era întins pe gazon în momentul în care Alexandre Lacazette a împins mingea în brațul său.

Lixandru și-a pus mâinile în cap după decizia arbitrului și a protestat vehement, însă penalty-ul a rămas, iar Lacazette, fostul star de la Lyon și Arsenal, a transformat. Până la pauză, Al Fateh a egalat prin Mourad Batna.