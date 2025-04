După ce a ajuns la noi, acum șase ani, pentru a negocia preluarea unei formații din Capitală, ca reprezentant al familiei regale din Dubai, Talal Osman s-a îndrăgostit de România, unde a și rămas. Astăzi, el își păstrează legăturile cu fotbalul din Orientul Mijlociu, însă a devenit și un mare fan al FCSB-ului.

Sport.ro: Cum vedeți numirea lui Olăroiu în funcția de selecționer al Emiratelor?

Talal Osman: Cosmin e încă sub contract Sharjah, dar fiind deja de foarte mulți ani în Emirate, atât comunicarea cu federația, cât și numirea lui în funcția de selecționer au fost chestiuni care s-au rezolvat cu ușurință. Adevărul e că naționala Emiratelor, după concedierea fostului selecționer (n.r. – Paulo Bento), a fost lăsată într-o situație proastă. De aceea, la ora actuală, e nevoie de un selecționer care să fie capabil să repare lucrurile din mers.

Credeți că de asta federația a pus numele lui Olăroiu în capul listei?

Categoric. Olăroiu cunoaște fotbalul din Emirate mai bine decât orice alt antrenor care activează acum în zona Golfului Persic.

Credeți că Olăroiu poate duce naționala Emiratelor la Mondiale?

Nu pot să „citesc“ viitorul, dar pot să spun că Olăroiu, la ora actuală, e cea mai bună variantă de selecționer pentru naționala Emiratelor. De asta sunt convins.

De ce credeți că naționala Emiratelor, deși provine dintr-un fotbal bogat, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Vorbim despre o națională care a fost la un singur Mondial, acum 35 de ani…

Pe scurt: pentru că naționala Emiratelor n-are jucători talentați. După Omar Abdulrahman (n.r. – a fost pus de ESPN pe lista celor mai talentați jucători din Asia, în 2012), naționala Emiratelor n-a mai avut jucători de mare calitate, de nivel internațional înalt. Apoi, mai e o problemă incontestabilă. Campionatul intern din Emirate e slab. Și, dacă n-ai un campionat intern puternic, niciodată nu o să ai o națională puternică. Iar eu am muncit în fotbalul din Emirate, ani la rând. Am fost în conducerea mai multor echipe. Și, din postura unui om care a văzut lucrurile din interior, pot să spun că doar câteva cluburi au resurse financiare foarte mari. Vorbim despre Al-Ain, Al-Jazira și despre echipele din Dubai și despre Sharjah. Restul echipelor suferă din cauza problemelor financiare. În sensul că n-au bani să aducă un antrenor foarte bun, n-au bani pentru a plăti salarii mari, competitive, de nivelul celor din Arabia Saudită, de pildă.

De afară însă impresia e că toate formațiile arabe au resurse financiare foarte mari…

Nu. În Emirate, cluburile funcționează așa: există conducerea administrativă, ca peste tot în lume, și peste această conducere vine un președinte. Care e un membru al familiei regale din Emirate. Iar dacă acest președinte nu e dispus să dea bani la fotbal, din buzunarul propriu, atunci echipa va fi ori de mijlocul clasamentului, ori se va duce în liga a doua.

Cred că la un astfel de club lucrează acum Daniel Isăilă, la Bani Yas…

Da. El e un antrenor foarte bun. Dar, fără să aibă „armele“ necesare la dispoziție, mă refer la un lot puternic, în primul rând, nici el nu poate face mai mult decât ce face, la ora actuală. Mă refer la menținerea echipei în prima ligă.

Lăsând deoparte subiectul românilor din zona arabă, cum vi se pare situația în care e Cristiano Ronaldo, la Al-Nassr Riad? Credeți că va rămâne aici și după acest sezon?

În primul rând, după părerea mea, conducerea clubului Al-Nassr a făcut o treabă excelentă prin aducerea lui Ronaldo în fotbalul din Asia. Cristiano e un excelent ambasador pentru Arabia Saudită. A contribuit la branding, la marketing, la faptul că Arabia Saudită a primit găzduirea Mondialului din 2034. Datorită sosirii lui Ronaldo, la Al-Nassr, mulți oameni au început să urmărească fotbalul din Arabia Saudită. Și, bineînțeles, după Ronaldo, alte vedete au ajuns și ele în această țară. Eu cred că Ronaldo își va prelungi contractul cu Al-Nassr. Tocmai a dat două goluri, în derby-ul câștigat cu Al-Hilal (3-1) și e fericit acolo unde e. Și mai cred ceva: la Al-Nassr, Ronaldo va marca golul cu numărul 1.000 din carieră, ceea ce e marele lui obiectiv acum.

Din postura unui jurnalist arab, care trăiește în România și urmărește fotbalul intern, cum vedeți lupta pentru titlu din acest sezon?

Eu iubesc Steaua (n.r. – FCSB). Steaua a câștigat derby-ul cu Dinamo și a dovedit, încă o dată, că e cea mai bună echipă din România! Golul pe care l-a dat Baba Alhassan, în meciul cu Dinamo, eu l-aș vedea nominalizat la premiul „Pușkaș“, pe care îl acordă FIFA pentru cel mai frumos gol al anului! A fost un gol de Oscar! Ca să răspund la întrebare: pentru mine, Steaua (n.r. – FCSB) e cea mai bună echipă din România. Are stabilitate financiară, are un lot puternic, un management bun, niște suporteri fanatici și, de aceea, eu cred că va câștiga campionatul și în acest an.