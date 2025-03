Stabilit în București de 6 ani, Talal Osman e proprietarul site-ului GCC Sport. Sport.ro a vorbit cu el, într-un moment în care avem mulți jucători și antrenori în fotbalul din Orientul Mijlociu. Pe care jurnalistul sirian îi cunoaște bine, după cum ne-a explicat, în rândurile de mai jos.

Sport.ro: Cum ați ajuns în România? Și de ce România? E o destinație neobișnuită pentru cineva din Siria..

Talal Osman: Am ajuns aici din 2019, după ce am trăit în Emirate, mulți ani. Acolo, am și lucrat pentru mai multe cluburi. Printre care și Bani Yas, unde acum antrenor e Daniel Isăilă. Inițial, când am ajuns aici, am venit pentru a reprezenta un potențial cumpărător pentru un club românesc din prima ligă.

Puteți să-mi spuneți numele clubului?

N-aș vrea, fiindcă afacerea nu s-a realizat din cauza faptului că echipa respectivă, una cu mare tradiție din București, avea probleme financiare destul de grave care ne-au pus pe gânduri. Eu am reprezentat, la acele negocieri din 2019, un membru din familia regală care conduce Dubaiul. Dar, așa cum v-am spus, am pus capăt negocierilor, când am văzut auditul acelui club de care eram interesați.

Afacerea a căzut, dar dumneavoastră ați rămas în România…

Da. Pentru că e o țară superbă, care m-a fermecat, pur și simplu! Am fost în Transilvania, am vizitat munții de aici, am văzut plajele de la Marea Neagră, am fost la orașele mici, dar și la cele mari. Și ce am văzut mi-a plăcut atât de mult, încât am decis să rămân aici. Mai ales că vorbim despre o țară cu o istorie mare și cu o cultură impresionantă. Dar ce face România cu adevărat specială sunt oamenii de aici. Românii sunt cunoscuți, inclusiv în lumea arabă, pentru ospitalitate și pentru căldura lor.

Ce știați despre fotbalul românesc, înainte de a ajunge aici?

Foarte multe. Ca jurnalist, chiar urmăream campionatul românesc, dar și naționala României. Ceea ce fac acum și cu o mai mare atenție.