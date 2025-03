Naționala României visează la Cupa Mondială din 2026 dar, până să vedem dacă tricolorii vor ajunge sau nu la turneul final, știm sigur că vom avea un reprezentant acolo. Vorbim despre hunedoreanul Alin Dincă, cu o poveste fascinantă prezentată de sport.ro aici.

Și, pe lângă Dincă, care a obținut deja calificarea cu naționala Iranului, la Mondialul din Canada, Mexic și SUA poate ajunge și Cosmin Olăroiu (55 de ani). În calitate de selecționer al Emiratelor Arabe Unite! Sport.ro a explicat aici că românul se află pe lista scurtă din care se va alege înlocuitorul portughezului Paulo Bento, demis ieri, la o zi după victoria chinuită cu Coreea de Nord (2-1).

„Trebuie să-l convingem pe Olăroiu“

Subiectul numirii noului selecționer al Emiratelor e intens dezbătut în presa din această țară. Și cum Oli e favoritul principal, acesta a ajuns pe prima pagină a ziarelor și site-urilor locale. Jurnaliștii arabi au discutat cu nume importante din fotbalul din Emirate, solicitând părerile lor despre instalarea lui Olăroiu în funcția de selecționer.

Până în acest moment, Faisal Khalil (42 de ani), fostul atacant al naționalei, a fost cel mai aprig susținător al numirii românului la prima reprezentativă.

„Soluția, la ora actuală, e să aducem un selecționer care înțelege cum trebuie să lucreze cu jucătorii noștri și cum trebuie să-i integreze în echipă. De aceea, cred că Olăroiu e cel mai potrivit pentru acest rol și trebuie să facem tot posibilul să-l convingem să preia naționala. Mai ales că și fanii îl doresc foarte mult și are susținerea lor“, și-a început discursul fostul vârf care a adunat 67 de selecții și 15 goluri la echipa națională.

„Văd că toată lumea vorbește acum despre Cosmin (n.r. – Olăroiu) și Milos (n.r. – sârbul Milos Milojević). Pentru mine, alegerea e simplă: Cosmin. E foarte bun în ceea ce privește pregătirea mentală a jucătorilor. Echipa noastră națională are acum nevoie de cineva capabil să ridice moralul jucătorilor. Avem nevoie de un selecționer capabil să formeze un grup unit. Eu cred că principala calitate a lui Cosmin e că știe să unească o echipă și să-și apropie jucătorii. De aceea spun că e varianta perfectă pentru echipa națională“, a adăugat Faisal Khalil.

„Olăroiu ne cunoaște cel mai bine jucătorii“

Un alt fost internațional, Abdulrahman Mohammad (62 de ani), a comentat, la rândul său, subiectul numirii noului selecționer.

„Eu cred că Olăroiu e printre cei mai buni antrenori din campionatul intern și un tehnician care, dacă se va apela la el, va avea șanse foarte mari să reușească. Singura mea reținere, în privința lui, e legată de stilul său defensiv, la unele meciuri. Dar, repet, e o variantă foarte bună, pentru că ne cunoaște jucătorii, ne cunoaște campionatul intern și posibilitățile jucătorilor care fac parte din lotul actual“, a spus Abdulrahman Mohammad.

„Cosmin? Varianta optimă, ca să nu pierdem timpul“

Analistul Adel Al-Hammadi a comentat și el varianta numirii lui Olăroiu pe banca Emiratelor.

„Având în vedere timpul foarte scurt până la următoarele meciuri ale naționalei, cele din luna iunie, nu putem aduce un selecționer din afară Emiratelor. Cosmin (n.r. – Olăroiu) e, la ora actuală, cea mai bună variantă, pentru că are un caracter puternic și cunoaște foarte bine campionatul Emiratelor. Dezavantajul lui e că a mai fost o singură dată selecționer și a avut un mandat foarte scurt, de doar câteva meciuri (n.r. – pe banca Arabiei Saudite în 2015). Subiectul numirii unui selecționer e unul delicat și federația trebuie să analizeze lucrurile cu mare atenție, înainte de a lua o decizie“, a spus Al-Hammadi.

„Olăroiu e ca Mourinho. Are succes cu metode nepopulare“

Cel mai vehement contestatar al numirii lui Olăroiu, în funcția de selecționer, a fost Abdullah Misfer, un antrenor local de 63 de ani, care a pregătit reprezentativa Emiratelor, între 2016 și 2017.

„Cosmin nu e soluția potrivită pentru noi, fiindcă n-a mai antrenat echipe naționale. Susținătorii lui spun că are o personalitate puternică, dar toți antrenorii au o personalitate puternică. Olăroiu, după părerea mea, e adeptul unor idei învechite în fotbal. OK, are succes, dar e ca Mourinho. Are succes cu metode nepopulare, cu un fotbal defensiv. Naționala noastră, dacă vrea să aibă rezultate, are nevoie de un selecționer cu o gândire modernă“, a spus Misfer.

În ciuda acestei păreri, la ora actuală, cele mai multe voci din Emirate susțin numirea lui Oli, în funcția de selecționer. De aici, și concluzia publicației de limba engleză, The National: „Cosmin Olăroiu e o soluție, având în vedere standardele înalte pe care le-a stabilit, la Sharjah. În cărți e și portughezul Paulo Sousa, care a avut rezultate excelente cu Shabab Al-Ahli din Dubai“.