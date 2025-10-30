Sunt șanse foarte mici ca FCSB să câștige locul 1, pentru al treilea sezon succesiv, însă, aproape sigur, campioana en-titre va fi în fruntea unui alt clasament din fotblalul românesc și la finalul acestei campanii.

Vorbim despre ierarhia alcătuită pe baza numărului de meciuri dintr-un sezon. În 2024-2025, FCSB a fost de departe cea mai activă formație din Superliga noastră, adunând un total de 64 de partide (!), în toate competițiile. Nici măcar coloșii din Occident n-au avut un program atât de încărcat. De exemplu, Liverpool, campioana din Premier League, a adunat doar 56 de meciuri oficiale, în sezonul trecut.

FCSB, patru deplasări succesive

Revenind la FCSB, și în actuala campanie, formația bucureșteană a jucat deja cele mai multe meciuri dintre echipele românești. Acum, când urmează jumătatea sezonului regulat în campionat, FCSB are deja 27 de partide oficiale, în toate competițiile. Bilanțul: 11 victorii, 5 egaluri, 11 înfrângeri.

Pe lângă acest program foarte încărcat, cuplul Pintilii – Charalambous va avea de gestionat și o altă situație dificilă, în următoarea perioadă. Pentru că, în decurs de 11 de zile, FCSB va juca patru meciuri în deplasare!

Această serie a început de aseară, odată cu partida cu Gloria Bistrița (3-1) din Cupa României. Și va continua, cu următoarele meciuri, după cum se poate vedea mai jos:

*Sâmbătă: Universitatea Cluj – FCSB (campionat)

*6 noiembrie: Basel – FCSB (Liga Europa)

*9 noiembrie: Hermannstadt – FCSB (campionat)

Faptul că FCSB va fi numai pe drumuri, în următoarea perioadă, e un motiv în plus de îngrijorare pentru Mihai Stoica.

„Ne așteaptă o perioadă destul de complicată. Cu Bistrița, a fost primul meci dintr-o perioadă complicată, cu patru deplasări consecutive, două cu două legate, cantonamente... Câteodată, nu este extraordinar să fii fotbalist, este extraordinar să fii fotbalist de valoare și să ai rezultate“, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

