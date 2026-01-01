Dacă a existat o echipă din România, care a regretat oprirea campionatului și intrarea în vacanță, în mod cert, ea a fost FCSB!

După un start ratat de sezon, campioana ultimelor două sezoane a pornit motoarele foarte greu. Și, când s-a oprit Superliga noastră, tocmai ajunsese la o serie de opt partide fără înfrângeri, în întrecerea internă: cinci victorii, trei egaluri.

Acum, FCSB trebuie să treacă, mai întâi, printr-o perioadă de pregătire, în Turcia, înainte de a reveni în campionatul intern, pe 16 ianuarie, când e programat meciul cu FC Argeș, în deplasare. Până atunci însă, bucureștenii au un amical de gală, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Acesta va fi singurul test al roș-albaștrilor înainte de reluarea campionatului.

FCSB, coșmar la primul amical din 2025: Olaru s-a accidentat grav

Faptul că trupa pregătită de cuplul Pintilii – Charalambous a programat un singur amical acum, în cantonamentul din Turcia, poate avea și o explicație legată de ce s-a întâmplat, în 2025.

Anul trecut, FCSB s-a dus tot în Turcia, în Antalya, unde a avut parte de un mare necaz fotbalistic. Concret, în primul amical, cel cu Hamburg (2-1), campioana l-a pierdut pe Darius Olaru. Acesta s-a accidentat grav, în repriza a doua, s-a dus direct la spital și a suferit o intervenție chirurgicală, la umăr.

După acest moment, Olaru a stat pe tușă 127 de zile, perioadă în care a pierdut 25 de meciuri ale FCSB-ului!

