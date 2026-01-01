După 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat 31 de puncte, cu opt victorii și șapte remize, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.



FCSB se află la nouă lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la doar două puncte de Oțelul Galați, care ocupă ultima poziție în zona de play-off.



Ciprian Marica recunoaște: ”Dacă pleacă de la FCSB va fi o pierdere. E un lider”



Întrebat despre o eventuală plecare a lui Florin Tănase, Ciprian Marica a recunoscut că ar putea fi o pierdere mare pentru gruparea roș-albastră cedarea golgheterului.



Tănase a fost ofertat din China și Golf și ar putea să o părăsească pe campioana României în fereastra de transferuri din iarnă.



”Tănase nu e un jucător neapărat spectaculos, dar e un jucător de echipă și a reușit prin carisma pe care o are să se impună în vestiarul lui FCSB. A devenit un lider al vestiarului.



Atunci când îți pleacă un lider, te slăbește puțin ca echipă. Vom vedea acum dacă va pleca. Eu cred că va fi o pierdere”, a spus Ciprian Marica pentru Pro TV și Sport.ro.



Cifrele lui Tănase

