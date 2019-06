Fata neplacuta a meciului cu Franta. Lucrurile care nu s-au vazut la meciul care a decis calificarea Romaniei

Huiduirea imnului, torte aprinse, scandari xenofobe si rasiste, batai la final de meci.

Dincolo de evolutia matura a elevilor lui Mirel Radoi, de rezultatul excelent si de calificarea in semifinalele Campionatului European U21, de numarul mare al fani romani din tribune si de atmosfera frumoasa pe care majoritatea lor au creat-o in timpul partidei, la intalnirea cu Franta au existat si cateva momente neplacute. Primul dintre ele a aparut in momentul intonarii imnului Frantei, cand o parte a fanilor romani au inceput sa fluiere Marseilleza, iar dupa aproape 10-15 de secunde uluiala restul publicului roman a inceput sa aplaude pentru a acoperi huiduielile.

Al doilea moment negativ a fost prilejuit de aprinderea mai multor torte in sectorul ocupat de cativa ultrasi romani, stewarzii au intervenit hotarat pentru stingerea lor, iscandu-se un meleu intre fani si fortele de ordine, iar ceilalti fani romani aflati in arena au inceput sa strige la unison „Rusine, rusine, rusine sa va fie!”, dupa ce crainicul stadionului a anuntat ca partida poate fi oprita, daca incidentele continua. „Un roman din tribune a sarit sa stinga o torta aruncata pe jos, iar un grup de baieti imbracati la fel i-au bagat mana in gat si l-au amenintat ca il baga in spital. S-au impins putin pe acolo, s-au tavalit pe scaune... Un roman se plangea ca au aruncat tortele spre el si era ars foarte usor pe mana. Altii sufereau de astm si au avut dificultati de respiratie. Eram mai multi oameni cu neveste si copii si am preferat sa ne mutam in alte sectoare, noroc ca stewarzii au fost intelegatori. Ultrasii ne cereau noua brichete ca sa aprinda in continuare torte”, povesteste un suporter aflat pe stadion.

Ulterior, in timpul meciului, diverse grupuri izolate au inceput sa aiba scandari xenofobe si rasiste. „Au cantat ceva de unguri, chestii dintr-astea nationaliste, dar nu se intelegea foarte bine, pentru ca erau putini si restul nu s-au luat dupa ei. Cea mai urata faza a fost la cateva cornere ale francezilor, cand au inceput sa se auda sunete ca de maimuta, cand jucatorii lor de culoare se apropiau de poarta noastra. Si astea au fost izolate, cred ca sub 10 persoane au facut ca animalele si au strigat 'Africa'. Ei s-au potolit, dupa ce ceilalti spectatori i-au apostrofat”, spune aceeasi sursa.

Ultimul incident a fost cel mai mediatizat. La finalul meciului a avut loc o altercatie intre jucatorul Cristian Manea, iubita acestuia, amicii lor si un grup de suporteri romani, in timpul caruia spiritele s-au incins, s-au aruncat cuvinte grele si prietena fotbalistului a sfarsit prin a fi lovita de un barbat impins si dezechilibrat si a suferit o rana la nivelul fetei, care a sangerat abundent. Ulterior, cativa membri ai grupului „Uniti Sub Tricolor” au intervenit pentru a aplana conflictul si s-au pus intre cele tabere, dar unul dintre ei a fost „confundat cu agresorul si extras din zona, lovit de catre politisti cu brutalitate dupa ce i s-au pus catusele, astfel incat dupa incident avea chipul tumefiat de la agresiuni, si dus in afara stadionului. Ulterior, la doar cateva minute dupa arestare, dupa ce i s-au prezentat scuzele de rigoare pentru confuzie, acesta a fost eliberat, dupa ce s-a vazut pe filmare ca a fost singurul om cu intentii bune din acel conflict”.

Dincolo de aceste cateva momente de ratacire, atmosfera si comportamentul majoritatii celor aproape 12.000 de fani romani a fost civilizat si acestia au ajutat mult echipa lui Radoi sa se califice in semifinalele CE 2019 si sa bifeze cea mai buna performanta din istoria nationalei U21.