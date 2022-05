"Familia mea a pus Dinamo mai presus de orice. Să vă fie rușine!" Reacție necruțătoare din partea unui fost portar cu nume "greu" 

Dinamo a retrogradat pentru prima oară în istoria sa din Liga 1, după ce a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (1-1), duminică seara, pe teren propriu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare.

Cătălin Mulțescu, antrenor de portari, și-a făcut junioratul la clubul din Ștefan cel Mare și știe ce înseamnă spiritul alb-roșu. Fiul marelui Gigi Mulțescu, legendă a grupării din Ștefan cel Mare, a avut o reacție vehementă, imediat după încheierea încleștării din Ștefan cel Mare.

"Să vă fie rușine!"

"Am crescut de la 4 ani la Dinamo pe lângă fotbaliști de clasă, am fost junior la Dinamo, am fost antrenor la Dinamo, a fost o onoare să fiu la Dinamo.

Familia mea a pus Dinamo mai presus de tot de foarte multe ori în viața asta. Azi îmi plânge sufletul din cauza lui Dinamo. Nu îmi ajunge o zi sâ scriu câți sunt responsabili de această retrogradare, dar se știu ei foarte bine. Să vă fie rușine si sper ca Dinamo într-o zi să aibă strălucirea de altădată!", a scris Cătălin Mulțescu, pe rețelele sociale.

Reacțiile dure au început de duminică seara, imediat după finalul partidei, și nu doar de la dinamoviști, ci și de la alți oameni care au fost adversarii trupei din Ștefan cel Mare.

Dinamo va juca pentru prima dată în Liga 2, după ce în ultimele sezoane a reușit să se salveze la limită de la retrogradare. "Câinii" au remizat în returul din Ștefan cel Mare, 1-1, însă rezultatul din meciul tur, 0-2, a fost cel care a decis partida.

Universitatea Cluj, care a încheiat sezonul pe locul al treilea în play-off-ul ligii secunde, revine în primul eşalon după o pauză de şapte ani.

Dinamo, care a încheiat pe locul 8 în play-out, este al doilea cel mai titrat club din Liga I, cu 18 titluri şi 13 Cupe ale României.