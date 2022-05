de Ionuț AXINESCU

Finala de la Paris a fost una cu mari lacune organizatorice, fluierul de start al partidei fiind amânat cu mai bine de 35 de minute. Din păcate, întârzierea meciului nu a fost singura problemă.

Mărturiile fanilor de la finala UCL: „Multe fete au fost dezbrăcate și jefuite!”

Mii de fani ai celor două echipe au trecut prin momente de groază în capitala Franței, potrivit presei din Spania și Marea Britanie. „Sâmbătă dimineața, am parcat în Saint-Denis și a apărut în fața noastră un băiat. Ne-a spus, cu Google Translate: ‘Știți unde ați parcat?’.

Și ne-a cerut 50 de euro ca să aibă grijă de duba noastră. I-am dat 40 de euro până la urmă. A făcut o poză și a trimis-o găștii sale, bănuiesc”, a povestit José Francisco Iglesias, un fan al lui Real Madrid, citat de publicația 20minutos.

Potrivit acestuia, francezii s-au organizat în adevărate bande infracționale și au jefuit mii de suporteri ai celor două formații. „Căutau ceasuri, telefoane, portofele, orice”, a mai zis José Francisco, care a călătorit la Paris cu soția și fiica lui.

„Fanii Realului și cei ai lui Liverpool au făcut front comun ca să se apere. Erau sute de francezi, eram foarte speriați cu toții. Am aflat apoi că mai multe fete au fost dezbrăcate și jefuite”, a mai povestit suporterul iberic. Un alt fan venit de la Madrid, Alfredo Gómez, și-a amintit că pe străzile de lângă stadion se plimbau „armate de tâlhari care îi vânau pe suporteri”.

„O rușine!”/ „Era câte un jaf în fiecare minut”

„A fost un Disneyland al infractorilor. Era câte un jaf în fiecare minut. Un prieten de-ai mei, care a fost cu mine, și-a apărat fata în vârstă de opt ani, iar în acea înghesuială i-a fost furat portofelul cu toate actele. O dramă”, a povestit un alt suporter al Madridului, citat de Mundo Deportivo.

„La ieșire, suporterii și familiile lor au fost înconjurați ca să fie jefuiți. Poliția? Era acolo, dar nu a făcut nimic. Polițiștii erau înarmați, dar n-au intervenit. O rușine! N-o să revin la Paris decât dacă va fi absolut necesar”, a mai spus, dezamăgit, fanul.

En la salida del estadio se repitió el caos y volvieron las agresiones y los atracos. Algunos seguidores tuvieron que ser evacuados del metro tras ser agredidos y robados. ???????? pic.twitter.com/EmdE3xxOTp — Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 29, 2022

Și englezii au trecut prin clipe de coșmar. Mai mulți suporteri ai lui Liverpool au povestit cum au fost tâlhăriți de francezi. Numeroși fani ai vicecampioanei Angliei au ajuns chiar la spital, după ce au fost atacați cu cuțite sau sticle de găștile de delincvenți care patrulau în Paris.

Saint-Denis este cunoscută ca fiind o zonă periculoasă, unde rata infracțională este foarte ridicată. Numeroși jurnaliști, atât spanioli cât și britanici, au povestit că s-au temut pentru siguranța lor.

„Experiența de după meci a fost cea mai înspăimântătoare pe care am trăit-o. Bande organizate au jefuit fanii care ieșeau din stadion. Am alergat spre metrou și n-am văzut niciun polițist. Am fost martor la mai multe ambuscade, e regretabil”, a scris jurnalistul Jim Beglin.

Poliția de la Paris este la rândul ei criticată, după ce a împrăștiat gaze lacrimogene în zone unde se aflau copii și femei. Incidentele de la meciul de sâmbătă seară sunt îngrijorătoare și în contextul în care Franța va găzdui Cupa Mondială de Rugby în 2023, iar la Paris vor avea loc, în 2024, Jocurile Olimpice.