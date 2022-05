Giani Kiriță a dat de pământ cu toată lumea după retrogradarea lui Dinamo: "Să zboare toți, de la A la Z! Să aibă Uhrin tupeul ăsta?"

Este prima retrogradare din istoria de 74 de ani a clubului Dinamo, iar fanii și foștii jucători ai echipei nu și-au putut ascunde dezamăgirea.

Giani Kiriță a dat de pământ cu toată lumea după retrogradarea lui Dinamo

Unul dintre ei este Giani Kiriță, care a dat de pământ cu toți cei care lucrează la Dinamo, imediat după încheierea meciului din Ștefan cel Mare. Fostul mijlocaș cere plecarea tuturor din cadrul clubui și nu crede că jucătorii străini sunt afectați de acest moment istoric.

Giani Kiriță nu concepe nici ca Dusan Uhrin să rămână la Dinamo.

"E greu, emoțiile pentru mine sunt la cote mari. Încă nu îmi vine să cred. Am avertizat, am spus că este lipsă de valoare, am spus că nu vor putea acești jucători să ducă barajul. Vorbim de lipsă de valoare, cu asta spun tot. În inima mea de dinamovist am sperat, nu că nu aș fi știut ce au făcut băieții ăștia un an de zile. Faptul că au dus clubul ăsta în cel mai rușinos moment al lui... nu știu cum o vor scoate la capăt și tot ce se întâmplă cu conducere tehnică.



Toată lumea trebuie să zboare. De la A la Z. Mai trebuie să rămână 2-3 puști maximum. În rest, toată lumea să zboare! Toți! Nu știu dacă vor fi băieții ăștia afectați, străinii sau Dusan Uhrin. Cu siguranță își va face bagajele Dusan Uhrin sau poate să aibă tupeul ăla să zică că a venit de patru ori și a încercat? Mi s-ar părea penibil.



Tot ce s-a întâmplat la Dinamo nu putem să spunem că X, Y sau Z au fost de vină. Tot ce s-a întâmplat în ultimul an este rezultatul acestui an dezastruos", a spus Giani Kiriță, la Playsport Live.