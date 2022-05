„Dacă schimbi 55 de jucători și 4 ani într-un an...” Dusan Uhrin, la pământ după retrogradarea lui Dinamo 

„Câinii” vor juca pentru prima dată în Liga 2, după ce în ultimele sezoane au reușit să se salveze la limită de la retrogradare. Dinamo a remizat în returul din Ștefan cel Mare, 1-1, însă rezultatul din meciul tur, 0-2, a fost cel care a decis partida.

Declarațiile lui Dusan Uhrin după ce Dinamo a retrogradat

Astfel, Dusan Uhrin a devenit primul antrenor sub comanda căruia Dinamo retrogradează. Cehul a vorbit la finalul partidei, vizibil supărat după deznodământul dureros.

„E o situație incredibilă și pentru mine, sunt foarte trist pentru că am crezut că vom trece de asta și Dinamo va rămâne în prima ligă. Cred că acum conducerea lui Dinamo trebuie să se gândească la ce va fi în viitor pentru că, dacă dacă schimbi într-un an 55 de jucători și 4 antrenori, te gândești că în 30 de meciuri ai câștigat doar 5...e imposibil să te gândești la viitor.

Pentru mine, de asemenea, e extrem de dificil, am încercat să ofer ce am avut mai bun în această perioadă, îmi cer iertare suporterilor. Dacă vorbesc doar despre cele două meciuri, am pierdut prima parte la Cluj și de aceea ne-am dus în jos. Pierzi prima parte și după asta nu te mai poți întoarce. Nu e mult să marchezi un gol în două meciuri.

Sunt extrem de supărat, nu știu ce aș fi putut face mai mult, din partea mea, trebuie să revăd jocul, e prea târziu, dar poate aș fi putut schimba ceva.

Nu sunt atât de mândru pentru că am retrogradat, aș lua însă aceeași decizie, pentru că am vrut să o ajut pe Dinamo. Nu știam situația, e adevărat, dar am vrut să ajut, nu am reușit, iar asta a fost un lucru rău.

Atmosfera din vestiar a fost foarte rea, sunt și eu supărat pentru ce s-a întâmplat. Nu știu care e viitorul clubului. Scuzați-mă, dar nu sunt întrebări pentru mine astea. Nu trebuie să discut eu lucruri din interior, am antrenat 25 de ani și nu am fost pus într-o astfel de situație”, a declarat Dusan Uhrin la finalul meciului.

Întrebat despre viitorul său, după ce au apărut informații conform cărora ar dori să rămână la Dinamo și în cazul retrogradării, antrenorul a dezvăluit că nu a discutat cu nimeni din conducere pe un astfel de subiect.

„Nu am contract pentru sezonul următor, am vrut să o țin pe Dinamo în prima ligă, nu a vorbit nimeni cu mine legat de viitorul meu, dacă mergem în Liga 2, dacă eu rămân sau nu, nimeni nu a vorbit”, a adăugat tehnicianul.