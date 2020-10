Mihai Stoica il ataca pe Marica dupa ironiile de la finalul partidei dintre Clinceni si FCSB! "Ar fi fost bine sa pierzi cateva secunde din timpul tau ultra pretios pentru asta"

Mihai Stoica a reactionat dupa ironiile lui Ciprian Marica de la finalul partidei dintre Academica Clinceni si FCSB.

Dupa meci, Marica a criticat arbitrajul si a facut un exercitiu de imaginatie, notand un mesaj pe care considera ca il va posta MM Stoica.

"Inca astept postarea lui Mihai: 'Daca nici ala nu e rosu, am pierdut timpul degeaba 25 de ani in fotbal :)'", a fost o parte a mesajului fostului fotbalist, care a facut astfel aluzie la ceea ce a postat Stoica in timpul partidei dintre FCSB si Dinamo: "Daca asta e penalty, eu am pierdut timpul degeaba in fotbal 28 de ani."

Dupa postarea lui Marica, managerul general al "ros-albastrilor" l-a ironizat la randul sau pe acesta, glumind pe seama activitatilor lui.