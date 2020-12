EXCLUSIV | Discurs REVOLTATOR in direct la ESPN la adresa Romaniei: “Nu inteleg, sunt incuiati, foarte departe de Europa!” Ce a putut sa spuna omul urmarit de 3,4 milioane de fani

In direct la ESPN Deportes, jurnalistul Jose Ramón Fernández a facut afirmatii halucinante la adresa Romaniei!

Invitat sa comenteze incidentele de la meciul dintre PSG si Basaksehir, Fernandez (74 de ani) a avut comentarii cu caracter xenofob la adresa Romaniei si a cetatenilor ei. Dezvaluirile sunt facute de editorul www.sport.ro Emanuel Rosu pe blogul sau.

Fernandez s-a ajutat si de mai multe gesturi nepotrivite pentru a-si intari pozitia exprimata in cuvinte. Anterior, host-ul emisiunii l-a criticat pe Sebastian Coltescu pentru ca l-a identificat pe secundul lui Basaksehir, Pierre Webo, dupa culoarea pielii sale.

“Romanii nu inteleg asta [rasismul]. Sunt oameni foarte incuiati [face un gest cu mainile], sunt foarte departe de blocul central european. Ei gandesc la fel ca in trecut, e foarte dificil [si-a insotit din nou mesajul cu gesturi ample facute cu mainile]“, a spus Fernandez in direct la ESPN.

Moderatorul nu doar ca nu a incercat sa intervina, dar l-a si aprobat. “De acord”, a confirmat acesta dupa ce si-a auzit partenerul de dialog.

www.sport.ro a incercat sa ia legatura via Twitter atat cu ESPN, cat si cu José Ramón Fernández, dar pana la ora publicarii materialului nu a existat nicio reactie din partea vreunei parti implicate.

Jose Ramon Fernandez Alvarez e analist, comentator si moderator. In prezent, Alvarez lucreaza pentru ESPN Deportes si ESPN Mexic. Jurnalistul urmarit de peste 3,4 milioane de oameni pe Twitter si-a inceput cariera in 1970 si are in CV competitii majore din sportul mondial, inclusiv 10 mondiale si 10 editii ale Jocurilor Olimpice. Alvarez e considerat o institutie in jurnalismul mexican, iar Marca l-a inclus in topul celor mai buni jurnalisti din istoria Mexicului.

ESPN Deportes e cel mai important canal pay TV de limba spaniola dedicat sportului.