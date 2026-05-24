”50/50” Mirel Rădoi i-a enervat pe turci, iar demiterea este aproape: ”Găsirea unui nou antrenor este o prioritate!”

Antrenorul român a bifat patru înfrângeri în patru meciuri, iar conducerea clubului începe să creadă că numirea lui Mirel Rădoi a fost o greșeală, mai ales după ultimele contre apărute între baskani și antrenor .

Se pare că în ciuda declarațiilor făcute conform cărora antrenorul român ar fi început deja să planifice următorul sezon, situația de la Gaziantep este mai tensionată decât pare.

Turcii susțin că între Mirel Rădoi și conducerea clubului a apărut o ruptură. Rădoi ar fi cerut ca nu mai puțin de nouă jucători să plece în această vară, deoarece nu vor face parte din planurile sale, însă șefii clubului s-ar fi opus, mai întâi din cauza problemelor financiare și mai apoi din cauza faptului că Gaziantep are interdicție la transferuri din partea FIFA.

Din acest motiv, dar și pentru că în cele patru meciuri în care s-a aflat pe banca tehnică, Mirel Rădoi nu a obținut nicio victorie, jurnaliștii turci susțin că Gaziantep ia în considerare posibilitatea de a se despărți de antrenorul român și că cei din conducere analizează deja ce variante de antrenori turci sunt disponibile în momentul de față pentru a-l înlocui pe tehnicianul român.

De fapt, conform ReformHaber, găsirea unui nou antrenor reprezintă în momentul de față o prioritate pentru Gaziantep.

”Se apropie finalul mandatului lui Mirel Rădoi la Gaziantep? Misterul din jurul revenirii sale în România continuă”, au titrat turcii de la reformhaber.com

După ce Mirel Rădoi s-a întâlnit cu conducătorii lui Gaziantep și a cerut ca nouă jucători să părăsească echipa, dar a solicitat și noi transferuri, președintele clubului, Memik Yilmaz, a reacționat în presa turcă: ”În acest moment, nu avem posibilitatea de a da afară jucătorii aflați sub contract și să aducem înlocuitori. Bineînțeles, vom face transferuri acolo unde avem nevoie de întăriri. Asta este prioritatea noastră”.

Turcii susțin că, în urma ședinței dintre Mirel Rădoi și conducerea lui Gaziantep, șansele ca antrenorul român să plece încă din această vară sunt ”foarte mari”. Rădoi s-a întors în România după ultimul meci al sezonului al lui Gaziantep, iar sursa citată spune că șansele ca acesta să se întoarcă în Turcia sunt 50/50.

Mirel Rădoi: ”Există un contract clar în vigoare”

Mirel Rădoi a fost întrebat recent dacă va rămâne la Gaziantep. Antrenorul în vârstă de 45 de ani a lăsat să se înțeleagă că, în momentul de față, nu își dorește să își părăsească echipa.

„În acest moment există un contract clar în vigoare între mine și Gaziantep pentru încă un sezon. În acest moment, focusul nostru principal este de a rezolva problemele cu FIFA și apoi să determinăm strategia pentru sezonul următor. Trebuie să aflăm dacă putem transfera jucători”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit jurnalistului turc Ali Budak.