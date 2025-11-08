În ciuda faptului că golurile au fost marcate de Karamoko (dublă), Musi și Soro, ochii lui Ionel Dănciulescu au fost ațintiți asupra altui jucător. "Danciu-gol" a remarcat un fotbalist introdus de Zeljko Kopic în minutul 65: scoțianul Danny Armstrong.



"Mult mai mult decât Opruț!"



Deși este atacant lateral de meserie, Armstrong (28 de ani) a fost trimis pe teren în locul lui Raul Opruț și a evoluat pe o poziție neobișnuită, cea de fundaș stânga. Experimentul l-a impresionat pe Dănciulescu, care a avut numai cuvinte de laudă pentru randamentul ofensiv al scoțianului.



"E foarte bun, îmi place, în special în faza ofensivă", a punctat legenda dinamovistă, potrivit Digisport.



Dănciulescu a continuat analiza, subliniind că Armstrong oferă mai multe soluții în atac decât titularul obișnuit al postului. "L-am urmărit. E adevărat, provine din mijlocaș, dar e un jucător de atac care aduce un plus pe faza ofensivă, mult mai mult decât Opruț. Sunt partide în care poți să experimentezi și poți să-l joci în poziția aia. Echipa artă bine în acest moment", a mai spus Ionel Dănciulescu.



Danny Armstrong, venit în vară de la Kilmarnock, a reușit deja 4 goluri și 3 pase decisive în cele 15 meciuri jucate pentru Dinamo.

