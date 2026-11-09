Integralist cu 96 de minute bifate pe teren, Denis Drăguș, fotbalistul cu cel mai mare salariu din campionatul României a expediat nouă șuturi spre poartă, aproape jumătate din totalul încercărilor echipei sale. Cu toate acestea, încercările sale nu au produs faze clare de a marca, fiind fie lipsite de precizie, fie oprite fără mari dificultăți de portarul Frânculescu.
El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine
Denis Drăguș a purtat în premieră banderola de căpitan la FCSB în eșecul cu Corvinul (0-1), pe Arena Națională, însă evoluția vârfului venit liber de contract în vară nu a adus golul așteptat.
Poziționarea în afara careului și recordul negativ
Harta cu pozițiile atacantului pe teren arată că vârful a evoluat frecvent în afara suprafeței de pedeapsă, având o poziție medie apropiată de cea a mijlocașilor ofensivi. Prin coborârile la construcție și aparițiile în flancuri, jucătorul a lăsat liber postul de atacant central, iar spațiul din fața defensivei Corvinului nu a fost acoperit (de cele mai multe ori) de niciun alt coechipier, aspect care a afectat continuitatea acțiunilor ofensive ale bucureștenilor.
Noul căpitan al roș-albaștrilor a adunat zece atingeri ale balonului în careul advers și a reușit cinci din cele opt driblinguri încercate (63%). De asemenea, a câștigat 12 din totalul de 27 de dueluri (44%), dintre care 11 din 23 au fost dueluri ofensive (48%).
În ceea ce privește construcția, atacantul a livrat 25 de pase precise din 36 de încercări (69%) și patru pase progresive reușite din cinci (80%). În schimb, Denis Drăguș a pierdut posesia balonului de 16 ori pe parcursul întâlnirii, cel mai mare număr de mingi pierdute înregistrat de un jucător al celor de la FCSB în această partidă.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News