El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine

El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine Fotbal intern
SPORT.RO
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Denis Drăguș a purtat în premieră banderola de căpitan la FCSB în eșecul cu Corvinul (0-1), pe Arena Națională, însă evoluția vârfului venit liber de contract în vară nu a adus golul așteptat.

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Din articol

Integralist cu 96 de minute bifate pe teren, Denis Drăguș, fotbalistul cu cel mai mare salariu din campionatul României a expediat nouă șuturi spre poartă, aproape jumătate din totalul încercărilor echipei sale. Cu toate acestea, încercările sale nu au produs faze clare de a marca, fiind fie lipsite de precizie, fie oprite fără mari dificultăți de portarul Frânculescu.

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Poziționarea în afara careului și recordul negativ

Harta cu pozițiile atacantului pe teren arată că vârful a evoluat frecvent în afara suprafeței de pedeapsă, având o poziție medie apropiată de cea a mijlocașilor ofensivi. Prin coborârile la construcție și aparițiile în flancuri, jucătorul a lăsat liber postul de atacant central, iar spațiul din fața defensivei Corvinului nu a fost acoperit (de cele mai multe ori) de niciun alt coechipier, aspect care a afectat continuitatea acțiunilor ofensive ale bucureștenilor.

Noul căpitan al roș-albaștrilor a adunat zece atingeri ale balonului în careul advers și a reușit cinci din cele opt driblinguri încercate (63%). De asemenea, a câștigat 12 din totalul de 27 de dueluri (44%), dintre care 11 din 23 au fost dueluri ofensive (48%).

În ceea ce privește construcția, atacantul a livrat 25 de pase precise din 36 de încercări (69%) și patru pase progresive reușite din cinci (80%). În schimb, Denis Drăguș a pierdut posesia balonului de 16 ori pe parcursul întâlnirii, cel mai mare număr de mingi pierdute înregistrat de un jucător al celor de la FCSB în această partidă.

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