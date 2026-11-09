El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine

Integralist cu 96 de minute bifate pe teren, Denis Drăguș , fotbalistul cu cel mai mare salariu din campionatul României a expediat nouă șuturi spre poartă, aproape jumătate din totalul încercărilor echipei sale. Cu toate acestea, încercările sale nu au produs faze clare de a marca, fiind fie lipsite de precizie, fie oprite fără mari dificultăți de portarul Frânculescu.

Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare

Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”

Gigi Becali s-a convins după 0-1 împotriva Corvinului: ”Nu mi-am dat seama că ei doi țineau echipa”

Poziționarea în afara careului și recordul negativ

Harta cu pozițiile atacantului pe teren arată că vârful a evoluat frecvent în afara suprafeței de pedeapsă, având o poziție medie apropiată de cea a mijlocașilor ofensivi. Prin coborârile la construcție și aparițiile în flancuri, jucătorul a lăsat liber postul de atacant central, iar spațiul din fața defensivei Corvinului nu a fost acoperit (de cele mai multe ori) de niciun alt coechipier, aspect care a afectat continuitatea acțiunilor ofensive ale bucureștenilor.

Noul căpitan al roș-albaștrilor a adunat zece atingeri ale balonului în careul advers și a reușit cinci din cele opt driblinguri încercate (63%). De asemenea, a câștigat 12 din totalul de 27 de dueluri (44%), dintre care 11 din 23 au fost dueluri ofensive (48%).

În ceea ce privește construcția, atacantul a livrat 25 de pase precise din 36 de încercări (69%) și patru pase progresive reușite din cinci (80%). În schimb, Denis Drăguș a pierdut posesia balonului de 16 ori pe parcursul întâlnirii, cel mai mare număr de mingi pierdute înregistrat de un jucător al celor de la FCSB în această partidă.