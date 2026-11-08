Cele două grupări s-au întâlnit sâmbătă seară, de la 20:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, într-un meci care a contat pentru etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Florin Maxim s-a impus cu 1-0, grație reușitei semnate de Andrej Fabry în minutul 41 al primei reprize de pe Arena Națională.

Gigi Becali s-a convins după 0-1 împotriva Corvinului: ”Nu mi-am dat seama că ei doi țineau echipa”

După meci, Gigi Becali a stat câteva minute de vorbă cu reprezentanții mass-media, cărora le-a spus, printre altele, că Darius Olaru și Daniel Bîrligea erau doi jucători de bază la gruparea roș-albastră.

Patronul lui FCSB a spus asta în contextul slabelor evoluții înregistrate de echipă, chiar și după venirea lui Laurențiu Reghecampf, cel care a mai antrenat clubul în 2012-2014 și 2015-2017.

”Nu mi-am dat seama că echipa asta o țineau Olaru și Bîrligea”, a spus Gigi Becali în fața stadionului, după 0-1 cu formația dirijată de Florin Maxim.

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape.

Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

Cum arată clasamentul Superligii României