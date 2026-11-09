Selecționata lui Gheorghe Hagi a bifat până acum patru din patru eșecuri în urna valorică ”B” din Liga Națiunilor. România a fost înfrântă de două ori de Suedia (1-2 și 0-1), de Bosnia (2-4) și de Polonia (0-6).

Pentru tricolori urmează confruntările cu Polonia, meci care are loc la București sâmbătă (14 noiembrie, ora 21:45), și cu Bosnia la Zenica (marți, 17 noiembrie, ora 21:45).

Bogdan Lobonț, mesaj înainte de meciurile României din Nations League: ”Indiferent de rezultate!”

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Bogdan Lobonț a spus că în ciuda tuturor rezultatelor negative obținute de Hagi la națională, prima reprezentativă trebuie să fie susținută sub orice circumstanță de suporterii români.

”Acum zece zile erau 30.000 de bilete vândute. Acest aspect ne dă de înțeles faptul că echipa națională se iubește și ar trebui să se iubească în continuare indiferent de rezultate, că e echipa noastră, a tuturor.

Indiferent de rezultatele pe care le are echipa națională, trebuie să o iubim cu toții!

Pentru că acești jucători care îmbracă tricoul echipei naționale sunt convins că dau tot ce au mai bun la fiecare meci pe care-l joacă. Vin cu dragoste, cu mândrie. E un privilegiu să îmbracă tricoul. Știu ce înseamnă că am fost acolo 21 de ani”, a spus Lobby.

86 de selecții a înregistrat Lobonț la națională de-a lungul carierei sale fotbalistice. Portarul care are un titlu cu Ajax, două cu Dinamo și unul cu Rapid și-a făcut debutul la prima reprezentativă în '98, la 20 de ani și șapte luni, sub comanda lui Pițurcă.