Egalul Rapidului, Balint le trimite un mesaj cu venin giuleștenilor. "Nu știu dacă au ajuns în careul nostru în partea a doua

Laszlo Balint, antrenorul gazdelor, a tras concluziile la finalul partidei. Tehnicianul spune că UTA avea capacitatea chiar să răpună formația lui Mihai Iosif... dacă ar mai fi durat confruntarea.

Balint: "Dacă mai ținea meciul, puteam bate!"

”A fost un meci cu încărcătură mare, am avut noi prima ocazie prin Miculescu, apoi primul corner gol Rapid, apoi un gol marcat de ei cu multă șansă. A fost greu să ne scuturăm, nu am reușit mare lucru. Am reacționat după pauză, am schimbat sistemul, iar jucătorii veniti de pe bancă au fost esențiali. Când apelezi la schimbări aștepți plusul necesar. Antrenez un grup frumos, băieți cu caracter.

Este o lecție importantă, cu două reprize total opuse. Prima cu goluri venite de nicăieri, a doua, poate cea mai bună repriză reușită de noi în acest sezon. Nu știu dacă Rapid a ajuns în careul nostru în repriza a doua. Dacă mai ținea meciul, puteam bate. Rapid a coborât foarte mult, s-a retras, dar tot ne-am creat ocazii.

Oricum, un meci cu adevărat deosebit, cu un public mulțumit de spectacol", a declarat Laszlo Balint, la televiziunea Digi Sport.

Oaspeţii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Alexandru Albu (16, 21), fost jucător al arădenilor, primul după un corner executat de Antonio Sefer, iar al doilea în urma unei aruncări de la margine, şutul fiind deviat de mijlocaşul lituanian Modestas Vorobjovas.

UTA a revenit în ultimele zece minute, prin golurile reuşite de Ioan Hora (83 - penalty), după un fault comis asupra sa de Alexandru Dandea, şi de Liviu Antal (85), din centrarea lui Roger.