Costea a profitat de ocazie pentru a vorbi despre performanțele lui Vladislav Blănuță, tânărul atacant în vârstă de 22 de ani împrumutat la Universitatea Cluj. Blănuță a impresionat în acest sezon, reușind să înscrie nouă goluri și să ofere două pase decisive în 20 de meciuri.



Florin Costea și-a găsit urmașul la FCU Craiova: "Foarte talentat"



Costea a scos în evidență faptul că îl va evalua pe Blănuță în vară, după ce acesta va avea șansa să se demarce în tricoul formației lui Ioan Ovidiu Sabău. El consideră că Blănuță poate deveni o piesă esențială pentru FCU Craiova în lupta pentru performanță și îl vede pregătit pentru o carieră în fotbalul internațional.



"Vlad (n.r - Vladislav Blanuță) are evoluii foarte bune, este jucătorul nostru, un jucător foarte talentat, vedeți și dumneavostră. Chiar dacă are o vârstă mică, înscrie goluri, o face meci de meci! Îl văd în străinătate, la o echipă foarte bună. Am vorbit cu el, mă așteptam, l-am văzut timp de șase luni la antrenamnte, este un băiat foarte serios, un băiat care dă tot timpul 100% la antrenamente", a spus Florin Costea.



Florin Costea a vorbit și despre situația actuală a FCU Craiova, care activează în Liga 2. Deși începutul de sezon a fost mai dificil, echipa și-a revenit pe final, iar obiectivul rămâne promovarea în Superliga.



"Mi-e dor de Liga 1, îți dai seama. Nu neapărat de cineva anume, de toată lumea! Este foarte frumos să evoluezi în prima ligă, să te întâlnești cu oameni cu care ai jucat împreună sau contra. În momentul de față suntem în Liga 2 și ne concentrăm să ne facem o pregătire bună ca la sfârșitul anului să fim din nou în prima ligă. Mai avem patru meciuri, cu patru victorii suntem în play-off, vom vedea, mai întâi să ajungem acolo, ăsta e obiectivul", a continuat Costea.



La momentul redactării acestui articol, FCU Craiova 1948 se află pe poziția a șaptea în divizia secundă, cu 26 puncte din 16 meciuri jucate.