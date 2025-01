Fostul star al Ligii 1 s-a înțeles că joace la Viitorul Făcăeni, ocupanta locului al treilea în Liga a 4-a din județul Ialomița.



Era liber de contract, după ce Sparta s-a predat

Acesta rămăsese liber de contract, după ce Sparta Râmnicu Vâlcea, ultima sa echipă din Liga 3, s-a retras din campionat. Făcăeni a reușit să-l coopteze pe fostul atacant al FCSB cu ajutorul noului sponsor, EuroȚigla, care a oferit și un nou rând de echipament, pentru partea secundă a campionatului.



În această iarnă, clubul ialomițean i-a mai adus pe Auraș Dragu (Viitorul Hârșova), Daniel Gavrilă (Victoria Țăndărei) și George Nedelcu. Noua echipă a lui Mihai Costea ocupă în acest moment locul 3 în Liga 4 Ialomița, cu 40 de puncte acumulate în 17 jocuri. Este la egalitate cu FC Rovine, ocupanta locului secund, și la un punct în spatele liderului Înfrățirea Jilavele.



Mihai Costea, starul Ligii 1 între 2005 și 2016

Mihai Alexandru Costea (36 de ani) este născut la Drăgășani și a evoluat pentru CSM Rm. Vâlcea (juniori), FCU Craiova (2006-2011), FCSB (2011-2015), FC Voluntari (2015-2016), Ittihad Kalba (2016), Al Fajairah (2017-2018), Al Arabi Umm Al Quwain (2018-2019), Chindia Târgoviște (2020-2021), Progresul 05 București (2022), ARO Câmpulung (2022-2023), Viitorul Dăești (2023), CS Mioveni (2023-2024) și Sparta Rm. Vâlcea (2024-2025).



Are 13 meciuri și 1 gol pentru România U21 și în palmares are titlul de campion în Liga 1 (2012-2013, 2013-2014), Supercupa României (2013), o finală de Cupa României (2013-2014) și o promovare în prima divizie (2005-2006). Nu mai are cotă de piață pe site-urile de specialitate, după ce a valorat 1.5 milioane de euro, în 2010, iar FCSB l-a cumpărat cu 1.4 milioane de euro, în 2011. Fratele său este Florin Costea (39 de ani), directorul sportiv de la FCU Craiova.



Foto - Getty Images, ACS Viitorul Facaeni (FB)