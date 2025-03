După meciurile din week-end din sferturile play-off-ului, știm acum semifinalele din Divizia A1 atât la volei feminin, cât și la volei masculin.

Semifinalele din Divizia A1 Feminin



Volei Alba Blaj - Corona Brașov

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă Blaj

Dinamo - CSO Voluntari

* Primul meci se joacă duminică 16 martie, de la ora 19:00, în Sala Dinamo

* Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, CSO Voluntari este campioana en-titre

Semifinalele din Divizia A1 Masculin



Dinamo - SCM Zalău

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 17:00, în Sala Dinamo

Corona Brașov - SCMU Craiova

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 20:00, în Sala ”Dumitru Popescu Colibași” Brașov

* Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, Corona Brașov este campioana en-titre

Dinamo - Rapid 3-0 și calificare! Dacă nu e Ramona Rus, e Reka Szedmak! Unguroaica, fenomenală în derby



Dinamo a făcut legea în meciul decisiv, al treilea, cu Rapid și s-a calificat în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 feminin, după 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) sâmbătă în Ștefan cel Mare.

Primele două partide s-au încheiat Dinamo - Rapid 3-1 și Rapid - Dinamo 3-2.

”Masterclass! Suntem în semifinale!

Fetele antrenate de Milos Gavrilovic fac un meci perfect și câștigă fără drept de apel în fața echipei din Giulești!”, a postat la finalul derby-ului CS Dinamo București, completată ulterior de CS Dinamo Volei:

”Semifinals, here we come!

Un meci perfect! Reka Szedmak a punctat de 26 de ori”.

În lipsa vedetei Ramona Rus, care nu a fost utilizată, MVP a fost de data aceasta Reka Szedmak, cu nu mai puțin de 26 de puncte!

Unguroaica în vârstă de 24 de ani a fost fenomenală la fileu, secondată de Ana Cristina Miron (13 puncte).



Info: Federația Română de Volei

Foto: Corona Brașov