Vedița Colonești a evoluat în finala barajului pentru promovare în Liga 2, împotriva celor de la CS Dinamo, echipa pregătită de Florin Bratu, dar a fost învinsă în dublă manșă.



După 1-1 pe teren propriu, Vedița a pierdut meciul retur cu 4-1, astfel că a ratat obiectivul fixat la începutul sezonului, promovarea în Liga 2, spre nemulțumirea celor care investesc la echipă.



Drept urmare, mai mulți sponsori s-au retras de la echipă, iar primarul a decis să o desființeze.



”Ratarea obiectivului a produs mare dezamăgire la finalul sezonului. Nici acum nu îmi vine să cred că am pierdut. Consider că meritam să promovăm. Din păcate, pierderea promovării a adus și retragerea sponsorilor.



Cei care asigurau stabilitate financiară, alături de Consiliul Local, au anunțat că începând cu sezonul următor vor înceta colaborarea cu echipa de fotbal Vedița Colonești.



Am făcut totul pentru a nu se întâmpla acest lucru dar nu am reușit să găsesc resurse pentru a continua. În astfel de condiții începând cu sezonul 2025-2026 am luat hotărârea să desființez echipa”, a spus Nicolae Stan, primarul din Colonești, potrivit ArenaOlteană.