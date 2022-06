Dusan Uhrin, făcut praf de un jucător de la Dinamo după retrogradare: „Nu dădea indicații! La baraj a zis: 'Stau pe bancă, nu pot vorbi cu voi'! Nu vorbeam cu el la antrenament”

„Câinii” se pregătesc pentru Liga 2 fără antrenorul ceh, care a părăsit echipa imediat după barajul cu Universitatea Cluj. La adresa lui Uhrin au apărut și primele acuzații în legătură cu modul în care s-a comportat în ultimele luni petrecute la echipă, acuzații venite chiar din vestiar.

Mirko Ivanovski dă de pământ cu Dusan Uhrin



Mirko Ivanovski (32 ani) a vorbit despre colaborarea cu Dusan Uhrin, oferind detalii neașteptate din vestiarul lui Dinamo. Atacantul macedonean a făcut o serie de acuzații la adresa tehnicianului ceh, despre care a spus că nu i-a pregătit în mod corespunzător pentru meciurile rămase din play-out, dar și pentru barajul cu Universitatea Cluj.

Mai mult, fotbalistul a dezvăluit faptul că Uhrin nici măcar nu oferea indicații, punctând că meciurile nici măcar nu erau pregătite din punct de vedere tactic.

„Cu Uhrin, primele săptmâni au fost ok, dar după fiecare zi părea că e la fel. Nu s-a pregătit barajul, am pierdut barajul, nu s-a pregătit. Din prima zi când a venit Uhrin a zis că ne pregătim pentru baraj şi după a spus.... După prima victorie a zis că mergem meci de meci. Am pierdut meciul şi a zis mergem la baraj. El nu ştia unde suntem.

În prima zi când a venit a zis că nu suntem pregătiţi fizic. Dacă eu am jucat toate meciurile din septembrie până a venit Uhrin, nu trebuia să fac pregătire, cantonament? Dacă am jucat toate meciurile alea, înseamnă că sunt pregătit fizic. El a zis că nimeni nu e pregătit fizic.

Nimic! Noi intram pe teren şi jucam pe valoarea noastră. (n.r. - dădea indicaţii?) Nimic! Stătea doar pe bancă şi a zis mereu înainte de meci, în special la baraj 'Eu stau pe bancă, nu pot să vorbesc cu voi, oricum o să fie 30.000 de oameni, oricum nu mă ascultaţi'.

El a vorbit cu patru, cinci jucători maximum, cu restul, nimic. Când venea la antrenament făcea glume, caterincă, cu trei, patru jucători, dar foarte puţin, câteva secunde, în general nu vorbeam cu antrenorul”, a declarat Mirko Ivanovski conform Orange Sport.