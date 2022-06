Răzvan Zăvăleanu îl acuză pe Mircea Rednic că "și-a făcut de cap la Dinamo": "Sunt vorbe fără sens! A plătit pentru asta"

Rednic l-a acuzat pe Zăvăleanu că ar fi mers în Dubai pentru a găsi investitori folosindu-se de banii clubului. În plus, fostul antrenor a criticat ideea reprezentatului administratorului judiciar de a înființa o nouă bază pentru echipă, la Adunații Copăceni.

Răzvan Zăvăleanu îl acuză pe Mircea Rednic că "și-a făcut de cap la Dinamo"

Zăvăleanu i-a oferit o replică lui Rednic, spunând că nu a încasat niciun ban de la Dinamo pentru deplasările sale. Totodată, l-a acuzat pe fostul internațional că ar fi încălcat legea insolvenței în perioada în care antrena echipa, motiv pentru care a trebuit să plătească din propriuș buzunar anumite datorii.

"Drumurile mele, oriunde ar fi ele, nu le poate cenzura domnul Rednic. Eu cred că sunt vorbe fără sens. Cât despre bazele lui Dinamo, realitatea dureroaseă este că atâția oameni au trecut pe la Dinamo și s-au gândit doar cum să ia, nu cum să aducă ceva la Dinamo.



(n.r - despre deplasările înDubai) Chiar nu e treaba lui, că nu i-am cerut bani să-mi dea să mă duc în Dubai, cred că mai am de un bilet de avion. E clar că nu bănuiește că aș fi luat bilete din banii lui Dinamo, sunt numai răutăți noi n-am luat nicio retribuție pentru a ține Dinamo în viață și am adus bani de acasă. Dacă dumnealui crede că deține o mică dovadă că ne-am deplasat pe banii lui Dinamo în Dubai, să vină să o prezinte. Am bătut sute de kilometri la diverse întâlniri și am avut grijă să nu folosesc niciun ban de la Dinamo pentru treaba asta.

Dacă Mircea Rednic a înțeles să încalce prederile legii insolvenței, care spun că înainte de a angaja orice cheltuială, trebuie să soliciți o aprobare prealabilă și dacă a înțeles să-și asume niște decizii în nume propriu, a plătit pentru acestea. Atunci când a procedat legal și a solicitat cu borderouri cheltuieli, acestea au fost aprobate. Dacă și-a angajat niște meciuri de care nu știa nimeni și după, ca să nu iasă prost în fața oamenilor cu care vorbise, a trebuit să plătească ceva, este strict problema lui.



Au fost niște meciuri amicale despre care aflam în ziua jocului. Nu poți să-ți faci de cap în felul ăsta. Te supui supravegherii administratorului judiciar, îi spui în prelabil ce vrei să cheltuiești, se analizează oportunitatea cheltuielii și mai departe se aprobă sau nu. Dacă îl pui în fața împlinit, te trezești că trebuie să plătești din buzunarul tău, nu din buzunarul societății", a spus Răzvan Zăvăleanu, la Digisport.