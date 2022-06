”Am renunțat la salarii și am vrut să rămân!”. Care e situația lui Mirko Ivanovski, după retrogradarea lui Dinamo

Răzvan Zăvăleanu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Dinamo are o datorie scadentă de 770.000 de euro, sumă în care intră, probabil, și salariile unor jucători. Ivanovski a renunțat la o sumă importantă din drepturile sale și s-a arătat dispus să rămână la club și în Liga 2.

„Eu am vrut să rămân, mi-au trimis și contract. A trebuit să renunț la salarii, am zis că nu e nicio problemă, ajut clubul, dar în viitor ce se va face? Ok, eu renunț la salariu, dar în viitor ce facem? Jucăm iar fără bani? Adică din buzunarul meu? Am vorbit, mi-au zis că nu sunt bani în momentul de față.

Mulți jucători au renunțat la salarii, unul, două, trei. Da, am făcut asta pentru binele lui Dinamo. Nu știu dacă am ajutat pe teren, dar am ajuta financiar”, a spus Mirko Ivanovski, la Orange Sport.

Dinamo și-a făcut planul pentru Liga 2. Mai mult ca sigur, ”câinii” își propun să atace promovarea la primul sezon din istorie în eșalonul secund.

Dinamo, buget de 2,4 milioane de euro în Liga 2

Pentru asta, clubul are nevoie de un buget consistent, iar conducerea și-a făcut deja câteva calcule. ”Câinii” vor să aibă un buget de 2,4 milioane de euro, dintre care 1,3 milioane de euro din marketing. Pentru restul de 1,1 milioane de euro, Răzvan Zăvăleanu face apel către acționarii clubului, pe care, spune acesta, ”i-a notificat” pentru a aduce bani în bugetul clubului.

„Ar trebui ori ca acționarii să-și facă datoria, i-am notificat în acest sens. Le-am dat și un termen până la care să-mi răspundă, nu vă pot spune termenul.

E un termen până la care noi să ne putem mișca, să știm ce avem de făcut dacă nu ne răspund. Sunt foarte mult discuții, din păcate nimic nu a fost concretizat până în acest moment.

Domnul Șerdean ne-a transmis că își dorește să ajute ca echipa să revină în prima ligă. Din păcate, nu are nici dumnealui resursele financiare necesare, dar ne-a spus că face eforturi pentru a aduce pe cineva lângă echipă. Concluzia noastră finală a fost că, dacă nu avem bani, nu putem discuta despre orice”, a spus Zăvăleanu, în cadrul unei conferințe de presă.