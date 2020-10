Ianis Hagi a fost 'MEH' cu Standard Liege! :) Ce note a primit mijlocasul roman dupa debutul in Europa League

Rangers a debutat cu dreptul in grupele Europa League, cu o victorie in deplasarea cu Standard Liege, 2-0.

Ianis Hagi, tinut pe banca in derby-ul cu Celtic, pe care Rangers l-a castigat, a fost trimis titular de Steven Gerrard in deplasarea din Belgia. Desi nu a inscris, mijlocasul roman a avut cateva ocazii de a marca, insa prestatia sa nu a fost la nivelul asteptarilor.

Ianis a fost schimbat in minutul 67 cu Joe Aribo, iar presa din Scotia nu a reusit sa se puna de acord cu notarea romanului.



The Scottish Sun i-a acordat lui Ianis nota 5 dupa meciul cu Standard Liege, motivand: "Tanarul mijlocas roman aproape a inscris cu un sut superb de la distanta in prima repriza, inainte sa primeasca un cartonas galben dupa o intrare dura la Gavory.

Arata neincrezator si s-a chinuit sa isi faca simtita prezenta. A fost schimbat in a doua repriza. 5".

Cei de la Glasgow Live l-au notat pe Hagi cu 6 pentru prestatia avuta.



"A inceput lent si a fost incet in posesie uneori, cu toate astea, aproape si-a trecut numele pe lista marcatorilor cu un sut incredibil de la distanta. A creat o ocazie excelenta pentru Morelos cu o pasa inteligenta in a doua repriza", au scris Glasgow Live.

Jurnalistii de la Daily Record au fost mai darnici cu Ianis, notandu-l cu 7 pentru meciul facut: "Bagat in echipa pentru creativitatea sa, a fost aproapesa inscrie cu un sut incredibil, care a trecut pe langa poarta. Intotdeauna in cautarea pasei cu care sa ucida apararea".